محافظ القاهرة: نهتم بالنظافة لأهميتها الكبرى وتأثيرها على صحة المواطن والبيئة

أكد محافظ القاهرة، خالد عبد العال، أن هناك متابعة مستمرة بصورة يومية لشركتي النظافة العاملتين بالمنطقتين الشرقية والغربية، وجهود هيئة نظافة وتجميل القاهرة المسئولة عن المنطقتين الشمالية والجنوبية لرفع المخلفات والقمامة، وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بما يحقق رضا المواطن، مشيرًا إلى أن ملف النظافة يعد أحد أهم الملفات التي توليها محافظة القاهرة أهمية كبرى نظرًا لأثره الكبير على صحة المواطن والبيئة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ القاهرة، اليوم/الأربعاء/، مع مسئولي شركتي ارتقاء وإنفيروماستر المسؤولتين عن أعمال نظافة المنطقتين الغربية والشرقية لمتابعة جهود الشركتين في أعمال النظافة والجمع من الوحدات السكنية والتجارية، وكيفية تعاملهما مع المخلفات المتولدة يوميًا، ومراجعة خطة توزيع العمالة بالشوارع، ومدى كفاية عدد عمال الجمع والنظافة والكنس المكلفين بالعمل بالشوارع الفرعية والرئيسية، وكذا عدد سيارات ومعدات الجمع والنظافة للشوارع.



كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الفعلي لأداء الشركتين على أرض الواقع والصعوبات التي تواجههما وكيفية التغلب عليها من أجل حصول المواطنين على أفضل خدمة.



وشهد الاجتماع، إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، ومسؤولو شركتي ارتقاء وإنفيروماستر وعدد من قيادات المحافظة.