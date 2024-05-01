السعودية تعزي كينيا في ضحايا انهيار السد

عبرت وزارة الخارجية السعودية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية كينيا جرّاء حادث انهيار سد للمياه شمال العاصمة الكينية، بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، والذي تسبب في وفاة وإصابة العشرات.

وأعربت الوزارة في بيانها عن تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية كينيا في هذا الحادث الأليم.

وبانتقال الشرطة الكينية، قد أعلنت انهيار سد في غرب كينيا في وقت مبكر من يوم الاثنين ، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصًا بعد أن اجتاح جدار من المياه المنازل وقطع طريقًا رئيسيًا، وقال مسؤول الشرطة ستيفن كيروي لوكالة أسوشيتد برس، إن سد كيجابي القديم، الواقع في منطقة ماي ماهيو بمنطقة الوادي المتصدع الكبير المعرضة للفيضانات المفاجئة، انهار وتسربت المياه في اتجاه مجرى النهر، حاملة معها الطين والصخور والأشجار المقتلعة.

وبحسب شهود عيان وفق الصحف الكينية المحلية، فقد علقت سيارات وسط الحطام على أحد أكثر الطرق السريعة ازدحاما في كينيا وعالج المسعفون المصابين بينما غمرت المياه مناطق واسعة، فيما تم الإبلاغ عن حالات اختفاء، ولازالت الجهود مستمرة لاحتواء آثار المياه التي غمرت المنطقة المحيطة بالسد المنهار.

وتأتي تلك الحادثة بعد أن تسببت الأمطار المستمرة في كينيا في حدوث فيضانات أدت إلى مقتل ما يقرب من 100 شخص وتأجيل فتح المدارس، وتهطل أمطار غزيرة على البلاد منذ منتصف مارس.