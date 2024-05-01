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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب خلافات عائلية.. شخص يقتـ ل زوج شقيقته ويصيب أخته ووالدته بأسوان

صدى البلد

لقي شخص مصرعه نتيجة وقوع مشاجرة بسبب خلافات عائلية داخل اسرة بأسوان، وإصابة اتنين اخرين، وتم نقل جثمان المتوفى المتوفاة إلى المشرحة العمومية، فيما تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى الاسعافات الاولية والعلاج اللازم

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حادث 

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بقتل شخص زوج شقيقته بعد نشوب مشاجرة بينهما، ليضربه بآلة حادة أسفرت عن مصرعه في الحال، وإصابة شقيقته ووالدته، وفر هاربا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الاولية والعلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

 

 

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