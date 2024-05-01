البيت الأبيض: بايدن يراقب وضع احتجاجات الجامعات عن كثب

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يُحاط علمًا بصفة مستمرة باحتجاجات الجامعات على حرب غزة.

وحسب قناة "الحرة"، أوضح البيت الأبيض أن الرئيس بايدن يراقب الوضع عن كثب، مع استمرار الاحتجاجات.

وأصدرت جامعة كولومبيا الأمريكية، التي تشهد احتجاجات مناصرة للفلسطينيين، صباح اليوم الأربعاء، بياناً عقب دخول عناصر من شرطة نيويورك إلى الحرم الجامعي.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال متحدث باسم الجامعة في البيان: "نعتقد أن المجموعة التي اقتحمت المبنى واحتلته يقودها أفراد لا ينتمون إلى كولومبيا".

وأضاف: "نأسف لأن المتظاهرين اختاروا تصعيد الوضع من خلال أفعالهم، وبعد أن علمت الجامعة أن قاعة هاميلتون تم احتلالها وتخريبها وحصارها، لم يكن أمامنا أي خيار، بعد إجبار العاملين على الخروج من المبنى، وتعرض أحدهم للتهديد".