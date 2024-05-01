صدور كتاب "منفذ الخروج الآمن" لـ جيلبير القاعي

صدر حديثًا نسخة جديدة من المجموعة القصصية «منفذ الخروج الآمن» للكاتب جيلبير القاعي، والصادرة عن دار نشر الأهرام للنشر والتوزيع، وذلك بعد مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة الـ 55.

ويعد كتاب «منفذ الخروج الآمن» هي المجموعة القصصية الثانية للكاتب جيلبير القاعي، وتضمن 7 قصص إجتماعية إنسانية حقيقية عن الأزمات والمشاكل التي تواجه المواطن العادي وكيفية الوصول إلى منفذ للخروج الآمن منها بدون أن يخسر الإنسان مبادئه وكيفية مواجهة مغريات الحياة التي نتعرض لها يوميًا.

كما تتناول القصص القصيرة الصراعات والتحديات التي تدور داخل بطل القصة حتى يمكنه التغلب على الأزمات والمشاكل التي تواجهه بشكل يومي.