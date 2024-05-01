محافظ الوادي الجديد يؤكد استمرار مبادرة (أشبال مصر الرقمية) لتبني النابغين بمجال البرمجيات

أكد محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، استمرار مبادرة (أشبال مصر الرقمية) لتبني النابغين في مجال البرمجيات بالتعليم العام والأزهري، وتتكفل المحافظة بتقديم كافة أوجه الدعم لرعايتهم كنواة لإعداد أجيال نافعة لوطنها تماشيًا مع توجهات الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم /الاربعاء/، بحضور مدير أمن المحافظة محمد أبو الليل، وسكرتير عام المحافظة سيد محمود، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية .

ووجه المحافظ بضرورة الاستعداد والجاهزية لفترة الامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب، وتكثيف خطوط سير المواصلات العامة باتجاه المدارس تيسيرًا على الطلاب.

كما قرر المحافظ تكليف قطاع الصحة بمتابعة تنفيذ توصيات لجنة أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتفعيل مكاتب علاقات عامة داخل المستشفيات لتلقي طلبات وشكاوى المواطنين وسرعة فحصها وحلها ،بالاضافة إلى التنسيق لعقد بروتوكول تعاون بين الجامعة ومؤسسة التكافل الاجتماعي لتشغيل عيادات خارجية في التخصصات المختلفة من كبار أساتذة الطب بأسعار رمزية.

وفي سياق أخر، وجه المحافظ باستمرار مبادرات تخفيض اللحوم والأسماك والسلع الغذائية، وتوفير شنط سلع تموينية مدعمة بالقرى تخفيفًا عن كاهل المواطنين ،بالإضافة إلى حثّ المواطنين على إخراج زكاة الزروع تزامنًا مع موسم حصاد القمح، كمبادرة يخصص عائدها في منافع عامة لصالح أهل القرية أو المركز.

كما وجه المحافظ بالتنسيق بين مديرية الطرق ومركز الخارجة لترميم الطرق الناتجة عن أعمال الغاز بالأحياء المختلفة ،والتنسيق مع هيئة البريد واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة مكاتب بريد بالقرى والمناطق غير المخدومة.