تأهل سيدات سلة الأهلي لنهائي كأس مصر بالفوز على هليوبوليس 89 ـ 43

تأهل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الاهلي لنهائي بطولة كأس مصر، بفوزه على فريق هليوبوليس بنتيجة 89-43، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالدور نصف النهائي.

أقيمت المباراة مساء اليوم /الاربعاء/على صالة حسن مصطفى، وشهدت تفوقا من جانب "سيدات سلة الأهلي" على مجريات اللقاء ليحسم الفريق تأهله إلى النهائي.

وشهدت المباراة أداء قويا من جانب الأهلي، حيث انتهت الفترة الأولى بتفوق الفريق بنتيجة 17-10، وواصل الفريق تفوقه في الفترة الثانية بنتيجة 31-20، وسيطر الأهلي على الفترة الثالثة لتنتهي بتفوقه بنتيجة 57-29.

وسيواجه الاهلي في النهائي الفائز من مباراة سموحة وسبورتنج في نصف النهائي.