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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. حقيقة رصد أعراض جانبية غير متوقعة من اللقاحات المضادة لكوفيد 19

ارشيفي
ارشيفي

رصدت وزارة الصحة الكويتية، أعراضا جانبية غير متوقعة من اللقاحات المضادة لكوفيد - 19- التي رخصت واستخدمت في دولة الكويت، في إشارة إلى ما أثير مؤخرا من بيانات حول أحد تطعيمات كوفيد - 19.

وقالت الوزارة في بيان لها : لم نرصد حالات ذات علاقة سببية بمتلازمة تجلط الدم مع نقص الصفيحات، ولم نسجل زيادة في أعداد حالات الجلطات بعد جائحة كوفيد - 19- في الكويت.

وأكدت أن الجدوى الوقائية والحماية المناعية التي تكتسب من التطعيمات تفوق بنسبة كبيرة احتمالية حدوث مضاعفة نادرة من مضاعفات التطعيم، وبالأخص في ذروة الأوبئة وعند الحالات المرضية من فئة ذوى الاختطار، والذين هم بحاجة للتطعيم (مثل كبار السن وأصحاب ضعف المناعة وغيرهم.

وتابعت «منذ عام 2021 تطرق لتجلط الدم كعرض جانبي (نادر) الحدوث في بعض من لقاحات كوفيد - 19، ولكن نسبة حدوثه أقل من نسبة حدوث التجلط كمضاعفة من مضاعفات الإصابة بمرض كوفيد دون تلقي التطعيم».

وأشارت  وزارة الصحة الى أن لقاحات كوفيد - 19- التي أجيزت في دولة الكويت معتمدة من قبل الهيئات الطبية العالمية المتخصصة، مشيرة الى ان اللقاحات المتوفرة حاليا لازالت تتميز بمرونة التعديل للتصدي للمتحورات الجديدة، ولازالت التوصيات قائمة بضرورة تلقيها لعدد من فئات المجتمع وفق البروتوكولات الوقائية في الدول ذات الأنظمة الصحية المتقدمة.

ولفتت إلى أن كافة بيانات التطعيم وشهادة لقاح كوفيد عبر التطبيق الحكومي الموحد "سهل"، والذي يمكن من خلاله إنجاز الخدمات والمعاملات تتوفر بشكل أكثر سهولة.

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