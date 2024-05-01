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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يناقش أعمال ربط طريقي دسوق القديم و«المزدوج الجديد»

صدى البلد

 ناقش محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين، اليوم الأربعاء، أعمال ربط طريق دسوق كفر الشيخ القديم، بطريق كفر الشيخ دسوق المزدوج الجديد من خلال "العمل الصناعي" بالقطاع الرابط بينهما لربط طريق "كفر الشيخ- دسوق القديم" بطريق "كفر الشيخ- دسوق المزدوج"، وطريق "كفر الشيخ/ سيدي سالم"، و"كفرالشيخ/ قلين"، بتكلفة إجمالية بلغت 131 مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري.


جاء ذلك خلال اجتماع حضره نائب المحافظ الدكتور عمرو البشبيشى، والسكرتير العام المساعد عبد الغفار الديب، ومدير الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ سامح العزب، وأحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ووكلاء الوزارة بالقطاعات الخدمية المعنية، والمحاسب خالد المنياوي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، وعدد من القيادات التنفيذية.


وقال محافظ كفر الشيخ إن أعمال ربط طريق دسوق كفر الشيخ القديم بطول 32 كم، بطريق كفر الشيخ دسوق المزدوج الجديد بطول 10 كم من خلال "العمل الصناعي" بالقطاع الرابط بينهما بطول 550 مترا لربط طريق كفر الشيخ- دسوق القديم بطريق كفر الشيخ -دسوق المزدوج، وطريق كفر الشيخ - سيدي سالم، وكفرالشيخ - قلين، من أهم محاور التنمية بالمحافظة، لربط مراكز شرق بمراكز غرب المحافظة، ضمن الشبكة القومية للطرق، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وقام المحافظ بتكليف الجهات والقطاعات المعنية بعمل المحاضرة الانضمامية وتنفيذ أعمال اللجان المختصة، وسرعة تنفيذ القطاع الرابط بالعمل الصناعي الواصل بين طريق دسوق القديم وطريق دسوق المزدوج، وإزالة المعوقات واستمرار متابعة تنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية المطلوبة، من خلال محوراً جديدة للتنمية.

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