عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تشهد ختام وتكريم المشاركين ببرنامج "الابتكار الحكومي"

صدى البلد

شهدت نائب محافظ الوادي الجديد حنان مجدي ، اليوم /الاربعاء/ ، ختام البرنامج التدريبي الذي نفذته إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول "بناء الجاهزية للابتكار الحكومي في تقديم الخدمات الحكومية "، بحضور السفير هشام بدر مساعد الوزيرة للشراكات الاستراتيجية و المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي.

وأعربت نائب المحافظ ،خلال كلمتها، على تقديرها للمبادرات الابتكارية التي تنفذها الوزارة ومن بينها جائزة التميز الحكومي في ثقل الخبرات وبناء القدرات لكوادر المحليات ونشر ثقافة التميز والابتكار والتنافسية في تقديم الخدمات الحكومية .

كما عرضت أهم وأبرز محطات مشاركة المحافظة بالدورات الثلاث من الجائزة، ورحلة تطور وحصد الجوائز بالفئات المختلفة التي تضمنتها، مشيرةً إلى نجاح المحافظة في عدد من الملفات الخاصة بتطوير منظومة العمل الحكومي والتحول الأخضر المستدام والتي كانت الوزارة شريك نجاح أساسي في تحقيقها .

كما تم تكريم أفضل المشاركين بالبرنامج التدريبي من مسئولي المراكز التكنولوجية والمتميزين في تقديم حلول إبداعية وأفكار ابتكارية لتطوير منظومة العمل وهم نجلاء عبد الرحمن منسق عام الجائزة بالمحافظة ومحمد حسام الدين آدم مدير المركز التكنولوجي بمركز الخارجة ومحمد عبد الرازق محمد مدير المركز التكنولوجي بمركز الفرافرة .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رياح الخير| مصر توقع أكبر مشروع في العالم بقلب الصعيد.. والاستثمارات 9 مليارات دولار

شاهد| أمطار غزيرة وسيول تضرب دول الخليج.. تأهب في الإمارات وذروة أخدود الإكرام في سلطنة عمان

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

الكيلو بـ120 جنيهًا.. "الفلاحين" تكشف مفاجأة عن موعد انخفاض أسعار العنب

قرار عاجل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة

أسود وملفت.. شاهد فستان هنا الزاهد في حنة صديقتها يثير ضجة بالسوشيال ميديا

مكافأة نهاية خدمة وإلغاء استمارة 6.. مفاجأة سارة لعمال القطاعين الحكومي والخاص

تنكيس الأعلام .. قرار عاجل من رئيس الإمارات في وفاة عمه

ترشيحاتنا

خلصت على شاب | قرار عاجل بشأن واقعة ممرضة المقطم

بسبب عدوانها على قطاع غزة| إسرائيل: قطع كولومبيا للعلاقات الدبلوماسية مكافأة لحماس

الأهلي والإسماعيلي.. محمد هاني يخضع لفحص طبي للاطمئنان على إصابته

حكم ركوع الإمام قبل انتهاء المأموم من قراءة الفاتحة.. اعرف آراء الفقهاء

«مُهلة جديدة لسيارات المصريين بالخارج».. متحدث الوزراء يكشف الفئات المستحقة

بـ9 مليارات دولار.. الحكومة تكشف تفاصيل إنتاج الكهرباء من الرياح في سوهاج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحلاقة زيرو.. ابنة شقيقة إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالة ملفتة عبر إنستجرام|شاهد

سعر صادم.. فستان لقاء الخميسي الوردي يثير السوشيال ميديا |شاهد

فوائد خارقة لتناول اللبنة.. اعرفها

اهتم بتناولها .. وجبات خفيفة تزيد من إنتاجية العمل

فيديو

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ