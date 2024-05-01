نائب محافظ الوادي الجديد تشهد ختام وتكريم المشاركين ببرنامج "الابتكار الحكومي"

شهدت نائب محافظ الوادي الجديد حنان مجدي ، اليوم /الاربعاء/ ، ختام البرنامج التدريبي الذي نفذته إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول "بناء الجاهزية للابتكار الحكومي في تقديم الخدمات الحكومية "، بحضور السفير هشام بدر مساعد الوزيرة للشراكات الاستراتيجية و المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي.

وأعربت نائب المحافظ ،خلال كلمتها، على تقديرها للمبادرات الابتكارية التي تنفذها الوزارة ومن بينها جائزة التميز الحكومي في ثقل الخبرات وبناء القدرات لكوادر المحليات ونشر ثقافة التميز والابتكار والتنافسية في تقديم الخدمات الحكومية .

كما عرضت أهم وأبرز محطات مشاركة المحافظة بالدورات الثلاث من الجائزة، ورحلة تطور وحصد الجوائز بالفئات المختلفة التي تضمنتها، مشيرةً إلى نجاح المحافظة في عدد من الملفات الخاصة بتطوير منظومة العمل الحكومي والتحول الأخضر المستدام والتي كانت الوزارة شريك نجاح أساسي في تحقيقها .

كما تم تكريم أفضل المشاركين بالبرنامج التدريبي من مسئولي المراكز التكنولوجية والمتميزين في تقديم حلول إبداعية وأفكار ابتكارية لتطوير منظومة العمل وهم نجلاء عبد الرحمن منسق عام الجائزة بالمحافظة ومحمد حسام الدين آدم مدير المركز التكنولوجي بمركز الخارجة ومحمد عبد الرازق محمد مدير المركز التكنولوجي بمركز الفرافرة .