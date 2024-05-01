تخريج دفعة جديدة من دورة إعداد الداعية المعاصر بـ«أكاديمية الأزهر» و«كلية الدعوة»

عقدت كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، حفلًا، بمقر الكلية، اليوم؛ لتكريم الطلاب النابغين من أبناء الكلية، بمناسبة تلقيهم دورة متخصصة في أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، تحت عنوان «إعداد الداعية المعاصر».

وهدفت دورة إعداد الداعية المعاصر، إلى تعزيز مهارات دعاة المستقبل وملكاتهم العلمية والمعرفية، وتضمنت محاور عدة، منها، الشرعي، والقانوني، والنفسي، والطبي، وغير ذلك من التخصصات المهمة، مثل: “معالم المنهج الأزهري، الزاد الروحي والثقافي للدعاة، مفاهيم يجب أن تصحح، مهارات التواصل الجماهيري، مهارات التعبير والتأثير”، وغير ذلك من المحاور.

يذكر أن الشراكة الأزهرية، هي مبادرة نفذتها الكلية، من خلال عقد شراكات مثمرة مع هيئات الأزهر الشريف ومؤسساته؛ بهدف تشكيل وعي مجتمعي، وفق توجيه الإسلام لتحقيق سلامة الوطن، والإفادة من تنوع الأوعية الفكرية الأزهرية في طرح رؤية متكاملة نحو تحصين الوعي الفكري للفرد والمجتمع من تسلل الأفكار الهدامة التي يحكم من خلالها على الإسلام زيفًا وزورًا.

كما تهدف المبادرة أيضا، إلى تحقيق الريادة، وإبراز الوسطية الأزهرية، كلسان حال يعبر عن دور الأزهر الشريف في حماية الوعي الديني والوطني من مداهمات المغرضين والدخلاء على الدين.

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