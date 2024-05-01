عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تخريج دفعة جديدة من دورة إعداد الداعية المعاصر بـ«أكاديمية الأزهر» و«كلية الدعوة»

صدى البلد

عقدت كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، حفلًا، بمقر الكلية، اليوم؛ لتكريم الطلاب النابغين من أبناء الكلية، بمناسبة تلقيهم دورة متخصصة في أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، تحت عنوان «إعداد الداعية المعاصر».

وهدفت دورة إعداد الداعية المعاصر، إلى تعزيز مهارات دعاة المستقبل وملكاتهم العلمية والمعرفية، وتضمنت محاور عدة، منها، الشرعي، والقانوني، والنفسي، والطبي، وغير ذلك من التخصصات المهمة، مثل: “معالم المنهج الأزهري، الزاد الروحي والثقافي للدعاة، مفاهيم يجب أن تصحح، مهارات التواصل الجماهيري، مهارات التعبير والتأثير”، وغير ذلك من المحاور.

يذكر أن الشراكة الأزهرية، هي مبادرة نفذتها الكلية، من خلال عقد شراكات مثمرة مع هيئات الأزهر الشريف ومؤسساته؛ بهدف تشكيل وعي مجتمعي، وفق توجيه الإسلام لتحقيق سلامة الوطن، والإفادة من تنوع الأوعية الفكرية الأزهرية في طرح رؤية متكاملة نحو تحصين الوعي الفكري للفرد والمجتمع من تسلل الأفكار الهدامة التي يحكم من خلالها على الإسلام زيفًا وزورًا.

كما تهدف المبادرة أيضا، إلى تحقيق الريادة، وإبراز الوسطية الأزهرية، كلسان حال يعبر عن دور الأزهر الشريف في حماية الوعي الديني والوطني من مداهمات المغرضين والدخلاء على الدين.

IMG-20240501-WA0176
IMG-20240501-WA0176
IMG-20240501-WA0177
IMG-20240501-WA0177
IMG-20240501-WA0175
IMG-20240501-WA0175
IMG-20240501-WA0173
IMG-20240501-WA0173
IMG-20240501-WA0174
IMG-20240501-WA0174
IMG-20240501-WA0172
IMG-20240501-WA0172

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رياح الخير| مصر توقع أكبر مشروع في العالم بقلب الصعيد.. والاستثمارات 9 مليارات دولار

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

شاهد| أمطار غزيرة وسيول تضرب دول الخليج.. تأهب في الإمارات وذروة أخدود الإكرام في سلطنة عمان

مكافأة نهاية خدمة وإلغاء استمارة 6.. مفاجأة سارة لعمال القطاعين الحكومي والخاص

الكيلو بـ120 جنيهًا.. "الفلاحين" تكشف مفاجأة عن موعد انخفاض أسعار العنب

قرار عاجل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة

أسود وملفت.. شاهد فستان هنا الزاهد في حنة صديقتها يثير ضجة بالسوشيال ميديا

عائد يومي 1500 جنيه.. تفاصيل أحدث شهادة ادخارية يطرحها البنك الأهلي

ترشيحاتنا

حماية الاقتصاد من سموم الشائعات.. الحكومة تتخذ الإجراءات القانونية ضد ما نشر من أخبار كاذبة

شيخ «الترابين»: اتحاد القبائل يهدف لإكمال تنمية سيناء تحت قيادة الرئيس |فيديو

فريق محظوظ.. ناقد رياضي يعلق على فوز الأهلي اليوم أمام الإسماعيلي

ضربة روسية.. 13 مصابا في حريق ضخم بميناء أوديسا الأوكراني

اتحاد عمال مصر: المشروعات القومية أسهمت في حل مشكلة البطالة

البنتاجون: الرصيف البحري «حل مؤقت» لإيصال المساعدات إلى غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت تريند السوشيال ميديا.. شاهد إطلالات دينا الشربيني في آخر ظهور لها

بحلاقة زيرو.. ابنة شقيقة إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالة ملفتة عبر إنستجرام|شاهد

سعر صادم.. فستان لقاء الخميسي الوردي يثير السوشيال ميديا |شاهد

فوائد خارقة لتناول اللبنة.. اعرفها

فيديو

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ