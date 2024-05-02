عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسئول: دراسة سوق العقارات خلال 3 أشهر لاتخاذ المناسب بشأن الأسعار

العقارات
العقارات

كشف المستشار أسامة سعد الدين المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري سبب ارتفاع اسعار العقارات بصوره مبالغ فيها.

وقال أسامة سعد الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دي ام سي” المذاع عبر قناة “دي ام سي” أن المطور العقاري تحمل فى فترات كبيرة ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ لذلك أخد الحيطة فى الفترات التي تليها برفع الأسعار.

انخفضت الأسعار

وتابع أسامة سعد الدين قائلا:" خلال الفترة الماضية انخفضت أسعار مواد البناء لذلك تم عقد اجتماع وتم الاتفاق مع المطورين العقارين على اجراء دراسة مستفيضه خلال الثلاث اشهر القادمة وذلك لبحث أسعار العقارات.

الحكومة

وأكد المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات أنه تم الاتفاق على عرض الدراسات التى ستتم على الحكومة “جهة الولاية” وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بالنسبة للمشاريع الجديدة أما المشاريع القائمة بالفعل فأسعارها لن تتغير.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة .. مفاجأة في أسعار الحديد

رياح الخير| مصر توقع أكبر مشروع في العالم بقلب الصعيد.. والاستثمارات 9 مليارات دولار

15 دقيقة قبل النوم تنجيك من عذاب القبر.. داوم عليها ولا تتركها

فريق محظوظ.. ناقد رياضي يعلق على فوز الأهلي اليوم أمام الإسماعيلي

الخطيب يطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة افشة .. فماذا حدث ؟

عائد يومي 1500 جنيه.. تفاصيل أحدث شهادة ادخارية يطرحها البنك الأهلي

أسود وملفت.. شاهد فستان هنا الزاهد في حنة صديقتها يثير ضجة بالسوشيال ميديا

خلال أيام وفي الشرق الأوسط| عالِم الزلازل الهولندي يثير القلق من جديد.. هزة أرضية مرتقبة

ترشيحاتنا

بيان عاجل من حركة حماس بعد اغتيال أحد قادة "كتيبة طولكرم" بالضفة الغربية

القصة الكاملة لفسخ محافظة البحر الأحمر التعاقد مع شركة إعلانات بسبب المخالفات

بميزات مذهلة هتبهرك .. تسريبات حول هاتف Moto X50 Ultra

وضع لحمها للكلاب|تفاصيل مرعبة في واقعة المتهم بقتـ ل وتقطيع ابنته بالجيزة

مسئول: دراسة سوق العقارات خلال 3 أشهر لاتخاذ المناسب بشأن الأسعار

اشتري بسرعة .. مفاجأة في أسعار الحديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. نادين نجيم تثير الجدل بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

7 أشياء يجب معرفتها قبل اقتناء كلب أليف| تفاصيل

وحش السرعة.. جاجوار XJS تعود من جديد لن تصدق مواصفاتها

ببنطلون ممزق.. بوسى تستعرض جمالها بإطلالة ملفتة

فيديو

آمال ماهر تجري بروفاتها الأخيرة استعدادا لحفل الغد في جدة

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ