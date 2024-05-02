مسئول: دراسة سوق العقارات خلال 3 أشهر لاتخاذ المناسب بشأن الأسعار

كشف المستشار أسامة سعد الدين المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري سبب ارتفاع اسعار العقارات بصوره مبالغ فيها.

وقال أسامة سعد الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دي ام سي” المذاع عبر قناة “دي ام سي” أن المطور العقاري تحمل فى فترات كبيرة ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ لذلك أخد الحيطة فى الفترات التي تليها برفع الأسعار.

انخفضت الأسعار

وتابع أسامة سعد الدين قائلا:" خلال الفترة الماضية انخفضت أسعار مواد البناء لذلك تم عقد اجتماع وتم الاتفاق مع المطورين العقارين على اجراء دراسة مستفيضه خلال الثلاث اشهر القادمة وذلك لبحث أسعار العقارات.

الحكومة

وأكد المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات أنه تم الاتفاق على عرض الدراسات التى ستتم على الحكومة “جهة الولاية” وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بالنسبة للمشاريع الجديدة أما المشاريع القائمة بالفعل فأسعارها لن تتغير.