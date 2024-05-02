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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يفضح أمريكا على الهواء .. مفاجأة سارة لعمال القطاعين الحكومي والخاص.. أهم أخبار التوك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:


«مُهلة جديدة لسيارات المصريين بالخارج».. متحدث الوزراء يكشف الفئات المستحقة
كشف المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على الطلب المقدم من "شركة كوفيكاب إيجيبت" ش.م.م، بشأن إقامة مشروع جديد في مجال تصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات، يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، على مساحة تصل لنحو 30.3 ألف م2، بالقطعتين رقمي 1 و2 بالمنطقة الصناعية ـ الشريط الصناعي بالمطورين الجنوبية ـ بمدينة العاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية تصل إلى 88 مليون دولار، ومن المُخطط أن يستوعب المشروع 205 عمال مصريين، والالتزام بنسبة 60% للمكون المحلي، وتصدير جانب كبير من إنتاجه للخارج.

 

مستشار الرئيس: مافيش في الدنيا أدوية أو أطعمة أو لقاح إلا ولها آثار جانبية
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن التطعيمات في كثير من الأحيان أنقذت حياة الملايين من البشر ولدينا منظومة تطعيمات مبرمجة منها الإجباري والاختياري.

 

مكافأة نهاية خدمة وإلغاء استمارة 6.. مفاجأة سارة لعمال القطاعين الحكومي والخاص
قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن الرئيس السيسي حريص على الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، ويوليها اهتمامًا واضحًا، متابعًا: الحد الأدنى للأجور في 2018 كان 1200 جنيه، ولكن الآن أصبح 6 آلاف جنيه.

 


أزمة أسترازينيكا.. الصحة: الدولة المصرية لم تتخل عن مواطنيها وحريصة على حياتهم
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن لم يتم رصد أي إصابة في من تلقوا عقار أسترازينيكا أو غيره من اللقاحات.


ما كواليس قصف الاحتلال للمستشفى القبطي في مصر؟.. أيمن سلامة يكشف التفاصيل
قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن: "ما فعلته إسرائيل بالمستشفيات داخل قطاع غزة فعلته هنا في مصر، وتحديدا داخل المستشفى القبطي بمنطقة رمسيس يوم 5 يونيو 1967، ولم يتم تسليط الضوء على ذلك حينها، فضلا عن قصف محطة سكك حديد مصر المركزية في باب الحديد بالطائرات، وطال القصف مستشفى القبطي وكافة عربات الإسعاف".

 

أحمد موسى يفضح أمريكا على الهواء.. ويكشف مخططها الخبيث لتهجير الفلسطينيين.. فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مخططا خبيثا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بتوطين فلسطينيين من غزة في أمريكا، و استقبالهم بصفة لاجئين، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية ناقشت إخراج المزيد من الفلسطينيين من غزة ومعاملتهم كلاجئين.

 

أنا مسامحاك وربنا وصاني بيك.. "شهد" تنهار من البكاء بسبب غياب والدها عنها
دخلت شهد والتي تركها والدها منذ 15 عاما في حالة بكاء على الهواء، قائلة  "أنا مسامحاك وربنا وصاني بيك"، فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم "وبالوالدين إحسانا".


حالة واحدة تمنع كولومبيا عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.. رئيسها يكشف
كشفت وكالة رويترز بأن الرئيس الكولومبي يعلن عزمه قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

 

هجوم على معبد يهودي بمواد قابلة للاشتعال في بولندا
ألقى مهاجم مجهول، زجاجة تحتوي على مادة قابلة للاشتعال على معبد يهودي في العاصمة البولندية وارسو ما لاقي تنديدا من الزعماء السياسيين البولنديين، وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

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