مجلة فورين بوليسي تعتمد دائمًا على التسوية وعدم تقصي الحقائق

هاجم الإعلامي يوسف الحسيني، أكاذيب مجلة فورين بوليسي وأن الإعلام الأميركي مسيس ويعمل على نقل أكاذيب طبقا لما يتوافق مع السياسة الأوروبية.

وأوضح يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: أن الإعلام الغربي منحاز للحزب الديمقراطي وكانوا دائما يعتمدون على الإساءة لدونالد ترامب والتحقير والتقليل من شأنه في الانتخابات

وتابع يوسف الحسيني: أن مجلة فورين بوليسي تعتمد دائمًا على التشويه وعدم تقصي الحقائق فذكرت قبل ذلك أن مصر موقفها الاقتصادي منهار وليس له عودة والاقتصاد المصري في حالة قوية ودافع للأمام والعالم بأجمع سوف يشهد نقلة كبيرة للاقتصاد المصري وكل ما ذكر في المجلة ادعاءات كاذبة ليس لها أساس من الصحة ومصر سوف تشهد الأيام القادمة اقتصاد قوي.



وتابع: مجلة فورين بوليسي تتعمد وتقصد وتستهدف مصر، وأي أمر يتعلق بمصر بعد 30 يونيو هي أمر سيء بالنسبة لها، ومصر التي أدخلت 85% من المساعدات إلى قطاع غزة، وتتحدث المجلة عن وقوف مصر في وجه الفلسطينيين بدون وجه حق ؟! كيف أنا أغلق المعبر وأخرج مساعدات من خلال طيران لإسقاطها للفلسطينيين".