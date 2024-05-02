نحو مستقبل أخضر.. 42% نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة بحلول 2030

أكد محمد الحمصانى، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، بنسبة 42% بحلول 2030، ومشروعي إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج سيسهما في توفير 18 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشرة، وتقلقل المصادر التقليدية للطاقة.

الحكومة تدعم كافة الشركات الجادة

وأضاف محمد الحمصاني في تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة تدعم كافة الشركات الجادة، والتى لديها سابقة مشروعات في مصر، والدخول للاقتصاد المصري، كما أن الدولة تعمل على تذليل الصعاب أمام المستثمر.

وأشار محمد الحمصانى إلى أن رئيس الوزراء يتابع المشروعات على أرض الواقع بصورة دورية والاطمئنان على معدلات التنفيذ على الأرض، وهذه الجولات تسهم في التحاور والنقاش ما بين رئيس الوزراء والمستثمرين، وتمثل دفعة لهم لمنحهم المزيد من الأراضي وتوفير البيئة المناسة.