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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

دراما رمضان 2024.. خطوة إيجابية نحو مجتمع خال من التدخين والتعاطي

صدى البلد

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن أكثر من 70% من أطفالنا وشبابنا يستقون معلوماتهم عن قضية التدخين والتعاطي من الأعمال الدرامية، وفقا لدراسة علمية أجراها صندوق مكافحة الإدمان.

وتابعت نيفين القباج حديثها قائلة: من هذا المنطلق تعهدت وزارة التضامن الاجتماعي أن تسلك طريق الحوار والتواصل ومخاطبة المسئولية المجتمعية لصناع الدراما لتطوير التناول الدرامي للقضية في مناخٍ من حرية الرأي والفكر والإبداع الذي يكفله الدستوري المصري، وتم التوافق مع صناع الدراما علي ميثاق أخلاقٍ تم إعلانه تحت رعاية رئيس الجمهورية في مايو 2015 ليشكل إطار إرشاديًا لصناع الدراما لتناول مشكلة التعاطي والإدمان.

وأكملت وزيرة التضامن أنه “فى إطار هذا الميثاق تم خفض نسبة مشاهد التدخين والتعاطي بشكل ملموس في الأعمال الدرامية حيث انخفضت نسبة التدخين من 13 % في دراما رمضان عام 2017 إلي 2,4% في دراما رمضان هذا العام”.

وأكدت نيفين القباج أن مشاهد التعاطي انخفضت إلى 0.4 في درما رمضان العام الحالي بعدما كانت 4% في دراما رمضان 2017 ، وجاء ذلك متسقا مع زيادة الأعمال الخالية من مشاهد التدخين والتي وصلت إلى 5 أعمال، بينما وصل عدد الأعمال الخالية من التعاطي إلى 15 عملا، ووصل عدد الأعمال الخالية من التعاطي والإدمان معًا إلي 4 أعمال كما استمرت عدد من الأعمال خاليةً من التعاطي والإدمان لأكثر من موسم هذا علي مستوي التحليل الكمي.

 رصد خطوط درامية تتفاعل مع قضية التعاطي والإدمان

‎أما على مستوى تحليل المضمون أوضحت نيفين القباج انه تم رصد خطوط درامية تتفاعل مع قضية التعاطي والإدمان وتواجه مستجداتها بشكل أكثر من رائع، فوجدنا مشاهد تتناول رفع الوصمة عن مريض الإدمان، وأعمال تطرقت إلى أهمية التأهيل الاجتماعي والنفسي.

كما تم تناول خطورة إساءة استخدام المهدئات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية خاصة بين الإناث، وتم في إطار فني جذاب تناول خدمة الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان"16023" ودوره في توفير العلاج المجاني المتكامل، وغيره من السياقات الدرامية التي تعبر عن وعي صناع الدراما بهذه القضية شديدة الأهمية.

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دراما رمضان 2024.. خطوة إيجابية نحو مجتمع خال من التدخين والتعاطي

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