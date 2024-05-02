الإمام الأكبر يهنئ الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم

قدم فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر التهنئة للفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم.

وكان قد أعلن الأزهر الشريف أسماء الطلاب الأوائل الفائزين في مسابقة الأزهر السنوية في حفظ ‏القرآن الكريم للعام 2023-2024 ، وقد بلغ عدد المشاركين في المسابقة قرابة 150 ألف متسابق حيث ‏شارك من المكاتب الأهلية 82 ألف متسابق، ومن المرحلة الابتدائية 34 ألف متسابق، ومن المرحلة ‏الإعدادية 22 ألف متسابق، ومن المرحلة الثانوية 9 آلاف متسابق، ومن الرواق الأزهري قرابة 3 آلاف ‏متسابق.‏

وفي المستوى الأولى حصلت الطالبة هبة عبد الجليل الجيوشي برهام متولي عمر، الطالبة بالصف الأول ‏الثانوي بمعهد الإمام محمد متولي الشعراوي بمنطقة البحيرة الأزهرية، على المركز الأول، وحصل على ‏المركز الثاني الطالبة إسراء محمد سيد محمد، الطالبة بمدرسة النور للكفيفات بمنطقة أسوان الأزهرية، ‏والمركز الثالث الطالب محمد صلاح محمد نبوي، الطالب بالصف الأول الثانوي بمنطقة الشرقية الأزهرية، ‏والمركز الرابع الطالب عبد الرحمن علي حجازي، الطالب بالصف الثاني الثانوي بمعهد العطار ع.ث بنين ‏بمنطقة الشرقية الأزهرية، والمركز الخامس الطالبة مودة السباعي محمود السباعي، الطالبة بالصف الأول ‏الإعدادي بمعهد فتيات منشأة البدوي بمنطقة الدقهلية الأزهرية.‏

تكريم

وفي المستوى الثاني، حصل على المركز الأول الطالب عبد الله محمد صلاح يونس، من معهد باروط ‏ع.ث بمنطقة بني سويف الأزهرية، وحصل على المركز الثاني الطالبة أسماء محمود عبد الغني محرم، من ‏معهد فتيات السادات بمنطقة المنوفية الأزهرية، وحصل على المركز الثالث الطالبة حنين يحيى صلاح ‏الدين، من منطقة البحيرة الأزهرية، وفي المركز الرابع جاء الطالب عبد الرحمن عبد الله محمود، من منطقة ‏كفر الشيخ الأزهرية، في حين حصل على المركز الخامس الطالبة أروى محمود عبد الغني، من معهد ‏فتيات السادات بمنطقة المنوفية الأزهرية.‏

وفي المستوى الثالث، حصل التلميذ محمد عبد الرحمن كامل (8 سنوات)، من معهد جمال زين الدين ‏النموذجي بمنطقة الإسكندرية الأزهرية على المركز الأول، وحصل على المركز الثاني الطالبة أماني رجب ‏عبد الهادي، من مدرسة الشهيد محمد عادل حلاوة بمنطقة القليوبية الأزهرية، في حين حصل على المركز ‏الثالث الطالبة مريم كمال حسن، من مكتب تحفيظ دار أهل القرآن بمنطقة أسيوط الأزهرية، وقد فاز ‏بالمركز الرابع الطالب محمود أبو العز عبد الحميد، من معهد بئر العبد الابتدائي منطقة شمال سيناء ‏الأزهرية، في حين حصلت الطالبة ملك عماد برهام الجيوشي، على المركز الخامس وهي من معهد الإمام ‏محمد متولي الشعراوي بمنطقة البحيرة الأزهرية.‏

وفي المستوى الرابع، حصل على المركز الأول الطالب محمد محسن محمد علقة، من منطقة البحيرة ‏الأزهرية، وحصل على المركز الثاني الطالبة جنا هاني جمال، من منطقة المنوفية الأزهرية، وحصل على ‏المركز الثالث الطالبة سار ايمن إسماعيل من منطقة بني سويف الأزهرية في حين جاء في المركز الرابع ‏الطالبة امنه محمود عبد الغني محرم من منطقة المنوفية الأزهرية وحصل على المركز الخامس الطالبة سما ‏محمد يوسف من منطقة الفيوم الأزهرية.‏

وهنأ فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الطلاب الفائزين على نبوغهم واستحقاقهم ‏لهذا التشريف والتكريم بحفظ كتاب الله ‏وآياته وإتقانهم في تلاوة وتجويد القرآن والإبحار في كنوزه ونفائسه، ‏كما أعرب عن تهنئته وتقديره ‏لأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد وفير وغير طبيعي حتى يصل أبناؤهم ‏لهذا المستوى من ‏الإتقان والنبوغ في حفظ وتلاوة كتاب الله، وأنه في هذا الكتاب وحفظه وتدبره والعمل بما ‏جاء فيه ‏يكون التنافس الشريف العفيف الذي يدعونا إليها ديننا الإسلامي الحنيف.‏

وقدَّم فضيلته الشكر لقطاع المعاهد الأزهرية والإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم فيه، على ما بذلوه من جهد ‏حثيث متواصل لتنفيذ مراحل المسابقة، وفقًا للضوابط والشروط المُنظمة للمسابقة، داعيًا فضيلته إلى ‏مواصلة هذا الجهد وتطوير العمل كل عام لاكتشاف النابغين من الطلاب وتكريمهم ودعمهم على التميز ‏والاجتهاد، وحتى يكونوا قدوة لزملائهم وأقرانهم في كل مكان، وإظهار الصورة البهية الجميلة لطلاب الأزهر ‏وحفظة كتاب الله عز وجل.‏

‏ وتتكون المسابقة من أربعة ‏مستويات بجوائز تتجاوز 25 مليون جنيه، هي:‏ ‏المستوى الأول: حفظ القرآن ‏الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء، جوائز هذا المستوى: (المركز الأول 250 ألف جنيه ‏والمركز العاشر 90 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 10 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز ‏من المراكز العشرة الأولى.

والمستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا، جوائز هذا المستوى: (المركز الأول ‏‏150 ألف جنيه والمركز العاشر 60 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 8 آلاف جنيه عن كل طالب ‏فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا المستوى. ‏

والمستوى الثالث: حفظ عشرين جزءًا بدءًا من سورة ‏التوبة حتى نهاية سورة الناس، الجوائز: (المركز الأول 50 ألف جنيه والمركز العاشر 32 ألف جنيه)، ‏ويحصل محفظ المكتب على 6 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا ‏المستوى.

وأما المستوى الرابع: حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، بدءًا من سورة العنكبوت حتى نهاية ‏سورة الناس، الجوائز: (المركز الأول 40 ألف جنيه والمركز العاشر 22 ألف جنيه) ، ويحصل محفظ ‏المكتب على 4 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا المستوى.‏