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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: مصطفى شوبير أنقذ الأهلي أمام الإسماعيلي.. وكولر أخطأ في التشكيل

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير

أشاد الإعلامي محمد شبانة، بحارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير، الذي أنقذ فريقه أمام الإسماعيلي، مشيرا إلى أن الفريق الأحمر لم يقدم مستوى جيد في المباراة، وكان حارسه هو نجم اللقاء، الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "مصطفى شوبير أنقذ مرمى الأهلي من أهداف محققة، ولولا تألقه لخرجت المباراة بنتيجة مختلفة، وتعثر الفريق الأحمر من جديد، والحارس يواصل تألقه الشديد، ويثبت قدراته بشكل جيد، ولا نستطيع الجزم بأحقية محمد الشناوي في العودة مجددًا للعب أساسي خصوصا في ظل تألق شوبير، الذي يستحق الإشادة وحافظ للأهلي على تفوقه على الإسماعيلي".

وأضاف: "الإسماعيلي كان أخطر بكثير أمام الأهلي، وكولر ساهم في تراجع أداء فريقه، ودفع بـ أكرم توفيق ومروان عطية في وسط الملعب، وكان الأفضل مشاركة أحدهما فقط، وأهداف الأهلي سجلت بتسديدة من بيرسي تاو ومهارة خاصة من إمام عاشور، وهناك شكوك حول ركلة الجزاء المحتسبة للنادي الإسماعيلي وسجل عبدالرحمن مجدي هدفًا منها".

وواصل: "النتيجة لا تعبر عن سير اللقاء، والإسماعيلي هدد مرمى الأهلي أكثر من مرة، ومصطفى شوبير تألق في الذود عن مرماه، والتحفظ على تشكيل الأهلي بسبب مشاركة أكرم توفيق بجوار مروان عطية وإمام عاشور، والثنائي الأخير عائد من الإصابة، كما شارك حسين الشحات ولم يظهر بشكل قوي خصوصا مع عودته مؤخرا بعد فترة غياب، وكان من الممكن وجود عمر كمال عبدالواحد بشكل أساسي واراحة محمد هاني".

وأكمل: "الإسماعيلي قدم مستوى جيد ويمتلك لاعبين مميزين مثل نادر فرج واحمد الشيخ ومحمد بيومي وارهق دفاع الأهلي في اللقاء، وكنت متوقع أيضا إمكانية إراحة علي معلول، وهاني بعد الإرهاق الكبير في مباراتي مازيمبي".

وزاد: "تغييرات كولر، وراء تراجع مستوى الأهلي في الشوط الثاني، وبيرسي تاو قدم مستوى جيد حتى لحظة خروجه، ولا أعرف سر الدفع بـ موديست وخروج وسام أبوعلي في الدقيقة 68، وهو وقت كبير بالنسبة للمهاجم الفرنسي، وهو تغيير غير جيد للأهلي".

وتابع: "تصريح كولر عن مشاركة موديست كان غريب للغاية على طريقة (مين يشهد للعروسة)، لأنه أصبح عبئ على الفريق، وكان بإمكانه مجاملته في خمس دقائق فقط، في ظل ضغط الإسماعيلي على الأهلي بعد الهدف الثاني لـ امام عاشور".

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