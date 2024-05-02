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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عبدالحليم: الزمالك يعيش فترة جيدة مع جوميز.. وسامسون وزياد كمال يستحقان الفرصة

جوميز
جوميز

أكد أحمد عبدالحليم نجم الكرة المصرية السابق، أن جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك يمتلك لاعبين جيدين وكلهم في حالة فنية جيدة خصوصا عبدالله السعيد وناصر ماهر، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي أن يكون للثنائي دور في لقاء البنك الأهلي، كما أن المدرب البرتغالي يفصل تماما بين الكونفدرالية ومباريات الدوري المصري.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "جوميز سوف يحاول المنافسة بقوة على كل البطولات، كما أنه يسير بشكل طيب في الفترة الأخيرة بعدما حقق نتائج جيدة أمام الأهلي، ووصل لنهائي الكونفدرالية، واختيار عناصر الفريق للمباريات أصبح يخضع لرؤية خاصة منه، في ظل امتلاكه لعناصر مميزة تحديدا في خط الوسط، يريد استغلالهم من أجل تحقيق الانتصارات".

وأضاف: "جوميز لديه عناصر أساسية محليا وقاريًا، ولكن هناك عناصر سوف تكون يتم الاعتماد عليها وتجهيزها في مباريات الدوري المصري خصوصا زياد كمال ومحمد شحاتة".

وتابع: "زياد كمال لاعب جيد، ولكنه لم يحصل على فرصة المشاركة الكبيرة التي تظهر امكانياته كاملة، لكن طالما اعتمد عليه في لقاء دريمز الغاني يعني أنه يثق في قدراته الفنية، وأتوقع أنه سيعتمد عليه كثيرا في الفترة المقبلة، وأنا من أنصار منح المدرب الحرية الفنية كاملة في انتقاء العناصر التي تشارك في أي مباراة".

وواصل: "النتائج الإيجابية خلقت حالة معنوية جيدة في صفوف الزمالك خلال الفترة الأخيرة، وأصبح تشكيل الفريق ثابت، رغم وجود بعض العناصر غير المقيدة إفريقيا".

وأكمل: "فريق البنك الأهلي يلعب كرة هجومية، وبالتالي وجود سامسون إكينولا مهم جدًا في تشكيلة الزمالك، لانه لاعب قادر على الاحتفاظ بالكرة وينقل الفريق للحالة الهجومية، ولكن من الوارد وجود ناصر منسي في خط الهجوم وبجواره سامسون، ولكنه قد يضطر لعدم مشاركة أحمد حمدي أو ناصر ماهر بشكل أساسي".

وتابع: "سامسون لاعب جيد وكان رأيي واضح فيه منذ فترة طويلة بأنه لاعب مفيد ويحتاج للمشاركة باستمرار، عندما يلعب يؤدي بشكل رائع، ولابد من حصوله على فرصة كبيرة في المباريات المقبلة".

وأتم: "أتمنى فوز الزمالك على البنك الأهلي، واستمرار مسيرة الانتصارات في المرحلة الحالية مع جوميز".

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