سيد معوض: عبدالرحمن مجدي يشعر بأنه "نجم" في الإسماعيلي

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن عمر كمال عبدالواحد لاعب النادي الأهلي كان يجب الاعتماد عليه في لقاء الإسماعيلي من أجل إراحة محمد هاني، والاستفادة منه في الناحية الهجومية، مشيرًا إلى أن الأهلي أكثر الفرق يستفيد من الكرات الثابتة في ظل وجود علي معلول، مع امتلاك لاعبين يجيدون العاب الهواء.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "عبدالرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي يعاني من نقطة سلبية وهي شعوره بنفسه وأنه نجم كبير داخل الملعب، يمتلك مهارات فنية عالية ولكن لم يطور نفسه، ومنذ تألقه مع المنتخب الأوليمبي في أمم إفريقيا ولم يظهر بنفس المستوى بعد ذلك".

وأضاف: "عبدالرحمن مجدي يمتلك امكانيات جيدة، ولو اهتم بتطوير نفسه سيصبح لاعبا كبيرًا، وأين دوره مع المنتخب الأول بعدما كان لاعبا في المنتخب الأوليمبي".

وتابع: "مراوغة إمام عاشور داخل منطقة الـ18 وراء تسجيله لـ الهدف الثاني للأهلي بهذا الشكل الرائع، ومدافع الاسماعيلي أخطأ في (التاكلينج) داخل المنطقة".

وأكمل: "نادر فرج لاعب جيد ويحتاج للتطوير، ويمتلك امكانيات فنية، وهو محظوظ بتواجد إيهاب جلال في المرحلة الحالية مع الإسماعيلي من أجل تنمية قدراته وتطويره في المرحلة المقبلة".