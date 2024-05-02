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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض: هداف الشباب بالأهلي أحق بالفرصة من موديست.. وهذه نصيحتي لـ إمام عاشور

موديست
موديست

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن المشاركة في عدد كبير من البطولات يؤثر على أداء الأهلي فنيًا، مشيرًا إلى أن مارسيل كولر المدير الفني بدأ يجهز أكبر عدد من اللاعبين بعد عودة المصابين مؤخرًا للمشاركة مع الفريق.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "بيرسي تاو بدأ في استعادة مستواه مع الأهلي، والفريق سوف يستفيد من المنافسة القوية بين الشناوي وشوبير في حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة، ومحمد الشناوي أكبر مزاياه هي الاستمرارية وارتفاع مستواه، لكن مصطفى شوبير نجح في الاختبار الصعب، وتفوق على نفسه، بعدما حدث في الميركاتو الشتوي وموضوع أبوجبل".

وأضاف: "تخيل لو حدثت نتائج سلبية في الفترة الماضية، كان مصطفى شوبير سيتعرض لانتقادات كثيرة وكذلك النادي الأهلي، لكنه أثبت جدارته في حراسة المرمى، بينما سيعود محمد الشناوي للمشاركة أساسيًا في الفترة المقبلة بعد جاهزيته، وبالتأكيد سوف يشارك الثنائي، والمنافسة بين الحارسين نقطة إيجابية للغاية، ومن سيتألق سوف يستمر أساسيًا".

وواصل: "محمد الشناوي سيتم الاعتماد عليه في منتخب مصر حال جاهزيته ومشاركته مع الأهلي في الفترة المقبلة، والفريق الأحمر أصبح لديه العديد من الخيارات في مختلف المراكز، هناك عدد من اللاعبين أصبحوا جاهزين للعب مع الفريق".

وأكمل: "كولر في لقاء الإسماعيلي منح الأولوية للنواحي الهجومية، والتشكيل كان جيدًا وأكرم توفيق مشاركته بجوار مروان عطية عادية جدًا، وقد يكون لديه تفكير في إمكانية مشاركة اللاعبان في لقاء الترجي وهو نهائي يحتاج لتعامل مختلف من جانب لاعبي الأهلي".

وتابع: "إمام عاشور لديه قدرات هجومية جيدة، وأنصحه أن يبتعد عن الناحية الجمالية (الاستعراضية) خصوصا في المراوغات، يجب استغلال الفرص المتاحة قدر الإمكان، وحارس الإسماعيلي لم يتوقع التسديدة القوية من إمام في المرمى".

وأتم: "سمير محمد هداف فريق الشباب بالنادي الأهلي، يستحق الفرصة عن موديست، الأفضل لـ كولر أن يعتمد على اللاعب الشاب أفضل من أن يمنح المهاجم الفرنسي كل هذه الفرص دون تحقيق أي إضافة فنية".

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سيد معوض: هداف الشباب بالأهلي أحق بالفرصة من موديست.. وهذه نصيحتي لـ إمام عاشور


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