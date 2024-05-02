شبانة: تغريم أفشة 300 ألف جنيه.. وصبحي خارج حسابات الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي تمت معاقبته بخصم 300 ألف جنيه من مستحقاته المالية مع استبعاده من لقاء الإسماعيلي، مشيرا إلى أن العقوبة ضد اللاعب تمت مضاعفتها.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "محمد الشناوي لن يكون جاهزا في لقاء الأهلي والجونة، ومن الوارد مشاركته بعد هذه المباراة وتجهيزه لنهائي إفريقيا، لكن من الصعب الجزم بمشاركته أمام الترجي في ظل تألق مصطفى شوبير، الذي يسير بشكل جيد مؤخرا".

وأضاف: "ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي يرفض فكرة التعاقد مطلقا مع محمد صبحي حارس الزمالك".

وأتم: "كل ما يشاع عن التفاوض مع محمد صبحي غير صحيح مطلقا، وكله كلام وكلاء لاعبين يتم نشره في الإعلام فقط".