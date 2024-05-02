تحسنت أحوالهم خلال السنوات الماضية.. «الأهرام» توجّه التحية للعمال في عيدهم

تناولت صحيفة الأهرام ، بمناسبة عيد العمال، ما كتبه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وجاء فيه «لقد وفيتم بما وعدتم، وبذلتم قصارى جهدكم، للنهوض بدولتنا العصرية الحديثة»، متوجها لعمال مصر بتحية تقدير فى عيدهم.



وقالت صحيفة الأهرام في افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم الخميس إن التنمية الشاملة، وبناء الجمهورية الجديدة، وفتح الطريق نحو تطوير مصر لتبلغ المكانة اللائقة بها، كل ذلك لن يتحقق إلا بسواعد العمال، الذين كانوا، كما يصفهم الرئيس السيسي دائما، عند حسن الظن بهم.



وأشارت إلى أن أحوال العمال فى السنوات القليلة الماضية، شهدت تحسنا ملموسا، غير مسبوق، ليس فقط على مستوى تحسين الأجور التي شهدت طفرة كبيرة جدا ـ ارتفع الحد الأدنى للأجور، من 1200 إلى 6 آلاف جنيه ـ ، وأيضا على مستوى تحسين ظروف العمل لتكون أكثر يسرا واعتمادا على التكنولوجيا الحديثة.. لافتة إلى التشريعات أيضا، وقالت إن العمل يجرى حاليا على قدم وساق لإصدار قانون العمل الجديد، الذى سيشمل تعديلات تتعلق بالأجور، وعقود العمل، والتقاضي، وتحقيق الأمان الوظيفى الكامل، وتعزيز التوازن بين أطراف العمل المختلفة، كصاحب العمل والحكومة والعامل نفسه.



ووجهت صحيفة «الأهرام» بمناسبة عيد العمال التحية، وخالص الامتنان والشكر، لعمال مصر الشرفاء المكافحين فى عيدهم.