فرصة لتعزيز التواصل|إقبال على كتب الأمثال والتراث في معرض أبوظبي للكتاب

شهد معرض أبوظبي للكتاب والذى تحل مصر ضيف شرف فيه إقبالًا على كتب الأمثال والتراث والحكايات الشعبية ، حيث أظهر الجمهور اهتمامًا بتلك الأعمال القيمة التي تعكس الحكمة والتراث الثقافي للمنطقة.

وقد عُرضت في المعرض مجموعة واسعة من الكتب التي تغطي مختلف الأمثال والحكايات والقصص التقليدية.

وتعتبر كتب الأمثال والتراث جزءًا هامًا من التراث الثقافي للشعوب، حيث تحمل قيمًا ومبادئ وحكمًا تعكس تجربة الأجيال السابقة.

وتعد هذه الكتب مصدرًا قيمًا للحكمة والإلهام والتعلم، وتساهم في تثقيف الأجيال الحالية حول تراثهم وإرثهم الثقافي.

ويعكس الاقبال على كتب الأمثال والتراث في معرض أبوظبي للكتاب الاهتمام المتزايد بالثقافة والتراث في المنطقة، والرغبة في الحفاظ على الهوية الثقافية وتمكين الأجيال الجديدة من الاستفادة من حكمة الأجداد. وتعتبر هذه الكتب فرصة لتعزيز التواصل بين الأجيال وتنمية الوعي بالقيم والمبادئ التي تشكل أساس المجتمع.