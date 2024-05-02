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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

متقلقش وأنت بتستخدمه.. ميزة جديدة في ChatGPT هتحافظ على خصوصيتك

متقلقش وأنت بتستخدمه..ميزة
متقلقش وأنت بتستخدمه..ميزة جديدة في ChatGPT هتحافظ على خصوصي

منحت OpenAI المستخدمين المزيد من التحكم في تجربة ChatGPT من خلال تحديث حديث يركز على التحكم بالبيانات.. في السابق، اعتاد المستخدمون على الشكوى من عدم وجود وضع يكون فيه سجل محادثاتهم خاصًا أو غير موجود على الإطلاق. ومع ذلك، يعالج هذا التحديث ميزتين رئيسيتين وليس ميزة واحدة:

 

يركز هذا التحديث على الخصوصية والتحكم بالبيانات للمستخدمين

 

1. الوصول الكامل إلى سجل المحادثات: في السابق، لم يتمكن المستخدمون الذين اختاروا عدم المساهمة ببيانات المحادثة لتدريب ChatGPT من الوصول إلى سجل دردشاتهم. يرفع هذا التحديث هذا القيد، مما يسمح للجميع بمراجعة التفاعلات السابقة بغض النظر عن تفضيلهم للمساهمة في البيانات. كما تؤكد OpenAI للمستخدمين أن خيارات المساهمة بالبيانات السابقة التي قاموا بها ستظل محترمة.

2. المحادثات المؤقتة: بالنسبة للمحادثات حول مواضيع حساسة أو التي لا تريد ببساطة الاحتفاظ بسجل لها، تتوفر ميزة جديدة تسمى "المحادثة المؤقتة". لا يتم حفظ المحادثات في هذا الوضع في سجل الدردشة، مما يوفر طريقة خاصة ووقتية للتفاعل مع ChatGPT.

حاليًا، يعمل التحديث على إصدار ChatGPT على الويب، مع طرح تطبيق الهاتف المحمول قريبًا. يُعد هذا التحديث تذكيرًا باهتمام OpenAI بالمستخدمين، حيث يوفر تحكمًا أكبر في سجل الدردشة واحترام خيارات المساهمة في البيانات وإدخال ميزات مثل المحادثات المؤقتة لتعزيز الخصوصية.

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