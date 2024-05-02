تشغيل 27 بئرا برفح والشيخ زويد.. تقرير حول مشاركة القوات المسلحة بتنمية سيناء

عرضت قناة “إكسترا نيوز”، تقريرا تليفزيونيا حول مشاركة القوات المسلحة فى تنمية سيناء.

وذكر التقرير أنه فى مجال الإمداد بالمياه، فقد تم تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بمدينة طابا بطاقة 1500م3/يوم، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة رأس ملعب بطاقة 1500م3/يوم.

ولفت التقرير إلى أنه تم تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بمدينة الطور بطاقة 30 ألف م3/يوم، ومحطة تحلية مياه البحر بالريسة بالعريش بطاقة 10 آلاف م3/يوم، وتصميم وتنفيذ خطوط مياه وتطوير روافع مياه بالطور وسانت كاترين.

وأوضح أنه تم نقل خطوط المياه والصرف المتعارضة مع تطوير طرق شرم الشيخ، ورفع كفاءة وتشغيل 27 بئرا برفح والشيخ زويد، وتصميم وتنفيذ 4 محطات تحلية مياه بطاقة 200م3/يوم للمحطة، ومحطة ترشيح مياه بطاقة 70 ألف م3/يوم قابلة للتوسع إلى الضعف، وتنفيذ خطين ناقلين للمياه من محطة الترشيح للإسماعيلية الجديدة.