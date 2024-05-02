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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

طال انتظارها.. واتساب يطلق أفضل ميزة في 2024

طال انتظارها..واتساب
طال انتظارها..واتساب يطلق أفضل ميزة في 2024

أعلنت واتساب اليوم عن طريقة جديدة لتنظيم الفعاليات، حيث سيصبح من الأسهل الآن التخطيط للقاءات مباشرة داخل واتساب، دون الحاجة إلى تطبيقات منفصلة، سواء كنت تنشئ اجتماعًا افتراضيًا أو عشاء عيد ميلاد أو أي شيء آخر.

يمكن لأي شخص إنشاء فعالية يمكن للآخرين الرد عليها في دردشة المجموعة، بحيث تعرف المجموعة بأكملها من سيحضر ومن لن يحضر. سيتم أيضًا إدراج الفعاليات في صفحة معلومات كل مجموعة، وسيحصل الأشخاص الذين سيحضرون على إشعار عند اقتراب موعد الفعالية.

تُطرح الميزة الجديدة للفعاليات في البداية للمجموعات التي تنتمي إلى مجتمع، وستتوفر لجميع المجموعات "خلال الأشهر المقبلة".

كما تضيف واتساب القدرة على الرد على إعلانات المشرفين في المجتمعات. سيتم تجميع هذه الردود معًا وتقليلها، مما يسمح لك برؤية ما قاله الآخرون في سياق الموضوع. يتم كتم إشعارات هذه الردود للجميع، حتى لا تتحول إلى مصدر إزعاج كبير.

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