النيل للطيران تشغل خط رحلات جديدا بين القاهرة وميلانو يونيو المقبل

منحت سلطة الطيران المدني المصري، شركة النيل للطيران الموافقة على تسيير خط جديد بين القاهرة وميلانو بإيطاليا، وذلك في إطار الجهود التنموية التي تتبناها وزارة الطيران المدني المصري من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى مصر، لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الطيران المدنى على المستويين الإقليمى والدولى بما يعزز من ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى، وفي إطار التسهيلات التي يقدمها قطاع الطيران المدني لجميع الشركات الخاصة.

وأعلن محمد الشريف، رئيس القطاع التجاري بالنيل للطيران، عن بدء الرحلات اعتباراً من 28 يونيو المقبل، بواقع 3 رحلات أسبوعيًا أيام الأحد والأربعاء والجمعة.

ويأتي افتتاح الخط الجديد تماشياً مع خطة الدولة المصرية لجذب مزيد من الحركة السياحية والتجارية.

جدير بالذكر أن النيل للطيران بدأت خطتها التوسعية في شبكتها الدولية في أوروبا وآسيا وأفريقيا، كما أن هناك خطة لزيادة أسطول الشركة لتلبي احتياجات سوق النقل الجوي والسياحي.