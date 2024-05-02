عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وسط أجواء من الود والمحبة.. محافظ أسوان يهنئ الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد|صور

تهنئة محافظ أسوان
تهنئة محافظ أسوان للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

وسط أجواء من الود والمحبة قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط فى مختلف الكنائس التابعة لطوائف الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد

وذلك بمرافقة نائب المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى القيادات الدينية والجامعية والتنفيذية والمجتمعية حيث كان فى إستقبالهم بمطرانية الأقباط الأرثوذكس نيافة الأنبا بيشوى أسقف أسوان وتوابعها، والقساوسة والكهنة. 

وقد أكد محافظ أسوان على روح المحبة التى تجمع المصريين ليعطوا المثل والقدوة فى مبادئ المواطنة الحقيقية، فوحدة وتماسك الشعب المصري هى الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية ، وهو الذى يشدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع فعاليات الإحتفال بالأعياد الدينية ليعطى رسالة للعالم بأن مصر هى رمز المحبة والحياة. 

منطقة أسوان تجري التصفيات النهائية لمسابقة "الأزهري الصغير"

مجمع إعلام أسوان ينظم ندوة عن الهجرة غير الشرعية وآليات المواجهة

الود والمحبة 

تهنئة محافظ أسوان للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد 

ولفت إلى أن أسوان تتأصل فيها دائماً روح الوحدة والتآخي بين نسيج الأمة الواحدة بما يؤكد على أن الوطنية لا تدرس، ولكن نتعايشها وتتناقلها الأجيال جيل بعد جيل. 

ومن جانبه أعرب نيافة الأنبا بيشوى عن تقديره وإمتنانه لما يلمسه من محبة المهنئين المسلمين والأخوة الصادقة والذين يتوافدوا لمشاركة أخوانهم الأقباط في إحتفالات عيد القيامة المجيد وعلى رأسهم محافظ أسوان ، مشيراً إلى أننا جميعاً أبناء الوطن الواحد بتماسكنا وترابطنا لأننا شركاء في بنيان واحد وجسد واحد. 

وعقب ذلك توجه المحافظ لتهنئة طائفة الأقباط الإنجليين حيث كان فى إستقباله الدكتور إميل أنور ممثل عن مجلس الكنيسة، والذى عبر عن سعادته وإمتنانه لحرص كافة فئات المجتمع على تقديم التهانى لإخوانهم المسيحيين وفى مقدمتهم اللواء أشرف عطية ليؤكد على الروابط الإنسانية والمحبة الإيمانية التى تربط بين المصريين. 

هذا فيما قدم محافظ أسوان التهنئة لطائفة الأقباط الكاثوليك حيث كان فى إستقباله القمص أنطونيوس ذكرى راعى الكنيسة والذى أكد على أن هذه المناسبات العطرة تؤكد على الروابط الإنسانية والمحبة الإيمانية فى ظل قيادة سياسية حكيمة دائماً تتمثل فى الرئيس السيسى، والذى يعطى المثل والنموذج للتلاحم والتكاتف المتواصل بين جموع المصريين.

تهنئة محافظ أسوان للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تقلب الموازين| الترجي التونسي مهدد بالاستبعاد من نهائي إفريقيا أمام الأهلي.. تفاصيل

نزل 3 جنيهات وتراجع جديد منتظر|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

500 جنيه في يوم| الذهب يفاجئ السوق بحركة جديدة.. وعيار 21 يتراجع

هرب من على المواسير عاريا.. سائق يضبط زوجته في أحضان جزار بالمنيب

الخطيب يطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة افشة .. فماذا حدث ؟

4 لاعبين.. غيابات الأهلي أمام الجونة في بطولة الدوري

علاقة مع عجوز التجمع.. اعترافات خطيرة لمنة الله بالقاهرة الجديدة

الأنبوبة خلصت عليهم.. وفاة 3 أطفال ووالدتهم بالدقهلية| تفاصيل صادمة

موضوعات متعلقة

مجمع إعلام أسوان ينظم ندوة عن الهجرة غير الشرعية وآليات المواجهة

ترشيحاتنا

16 مليون جنيه .. الداخلية توجّه ضربة قوية لتجّار الدولار

لماذا ترفض نقابة الأطباء منح المستثمرين التزام المستشفيات الحكومية القائمة لإدارتها وتشغيلها؟|قراءة

بعد وفاة الشيخ طحنون.. قرار عاجل لرئيس الإمارات يخص جميع المساجد

احذر.. قد يستخدمه أطفالك وأنت لا تعلم| بعد جريمة طفل شبرا.. ماذا تعرف عن الدارك ويب؟

فلوس في الأرض.. لا تشتري Apple Watch لهذه الأسباب

بعد وفاته.. تعرف على مصير مقعد المهندس عبد الخالق عياد تحت قبة «الشيوخ»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بيتك صغير.. 8 حيل ذكية وبسيطة لزيادة مساحة الغرف

لتجنب إصدار الأصوات.. إتيكيت تناول المشروبات في الأماكن العامة

الفول النابت أكثر فائدة من المدمس.. اعرف الفرق والقيمة الغذائية

قائمة تخلو من شيكابالا.. الزمالك المنتشي أفريقيا يواجه طموحات البنك الأهلي

فيديو

فتاك| اعتراف خطير من شركة لقاح أسترازينكا.. وطبيب يكشف الحقيقة

آمال ماهر تجري بروفاتها الأخيرة استعدادا لحفل الغد في جدة

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ