عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري: ضرورة التزام الفلاحين بزراعة الأرز فقط في المناطق المقررة

صدى البلد

أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، ضرورة التزام المزارعين بزراعة الأرز فقط في المناطق المصرح لها بزراعة الأرز والمحددة طبقاً للقرار الوزاري رقم ٥٤٣ بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ ، والذى يوضح المساحات المصرح بزراعة الأرز فيها بعدد من المحافظات وهى ( الإسكندرية - البحيرة - الغربية - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - الشرقية - الإسماعيلية - بورسعيد ) .

وأشار وزير الري إلى أن الوزارة ملتزمة بتوفير المياه للمساحات المقررة لزراعة الأرز، وأنه علي جميع أجهزة الوزارة الإلتزام بذلك والتنسيق المستمر مع أجهزة وزارة الزراعة فى هذا الشأن.

وأضاف أن قيام بعض المزارعين بمخالفة القرار الوزارى وزراعة الأرز في غير المساحات المصرح بالزراعة فيها يؤثر سلباً على عملية توزيع المياه بالمحافظة الواقع بها المخالفة والمحافظات اللاحقة لها فى شبكة الترع.

وأوضح أنه وطبقاً للمادة رقم (٢٨) من قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية .. فإنه يُوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها فى المادة (١٠٤) من القانون ، كما تحصل قيمة تبديد المياه عن زارعة الارز بالمخالفة طبقا للائحة التنفيذية للقانون .

ونوه بأنه يمكن لأى مزارع التواصل مع الإدارة العامة للرى أو الإدارة الزراعية اللى تقع أرضه الزراعية بزمامها لتحديد مدى وقوع أرضه ضمن المساحة المصرح بزراعتها بالأرز من عدمه فى ضوء القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن .

الجدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم ٥٤٣ بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ يتضمن التصريح بزراعة الأرز فى مساحة إجمالية ٧٢٤٢٠٠ فدان ، بالإضافة لمساحة ٢٠٠ ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه والمقترحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى مثل الأرز الجاف وغيره كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها زراعة الأرز بالدلتا ، ومساحة ١٥٠ ألف فدان تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً بشبكة الرى والصرف والأراضي التي بـها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا .

كما يتضمن القرار الوزاري قيام أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها أرز على الجمعيات والأحواض الزراعية والمساحات المصرح لها بالزراعة وفقاً لمحددات القرار الوزاري مع قيام الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة بعرض كشوف وكروكيات مساحات ومناطق زراعات الأرز طبقا لما ورد بالمادة رقم (٣٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 3 جنيهات وتراجع جديد منتظر|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

500 جنيه في يوم| الذهب يفاجئ السوق بحركة جديدة.. وعيار 21 يتراجع

هرب من على المواسير عاريا.. سائق يضبط زوجته في أحضان جزار بالمنيب

الأنبوبة خلصت عليهم.. وفاة 3 أطفال ووالدتهم بالدقهلية| تفاصيل صادمة

الخطيب يطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة افشة .. فماذا حدث ؟

علاقة مع عجوز التجمع.. اعترافات خطيرة لمنة الله بالقاهرة الجديدة

شوبير يكشف عن خلاف وأزمة جديدة بين الأهلي وحسام حسن والسبب مفاجئ

النسخة الصيني .. ميدو يفتح النار على الأهلي والإسماعيلي

ترشيحاتنا

حشيش بمليون جنيه.. شاب يحول منزله لمصنع مخدرات في البحيرة

إنذار لسكان الأرض .. زلازل بهذه المناطق في الطريق

30 يومًا.. غلق كلي لشارع يوسف عباس بمدينة نصر | تفاصيل

إيطاليا تسهل إجراءات الحصول على تأشيرة للإقامة لمدة عام.. التفاصيل الكاملة

مفاجأة تقلب الموازين| الترجي التونسي مهدد بالاستبعاد من نهائي إفريقيا أمام الأهلي.. تفاصيل

يوم حظر تيك توك.. منع استخدام التطبيق رسميا في أمريكا ومصير الأرباح| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتجنب إصدار الأصوات.. إتيكيت تناول المشروبات في الأماكن العامة

الفول النابت أكثر فائدة من المدمس.. اعرف الفرق والقيمة الغذائية

قائمة تخلو من شيكابالا.. الزمالك المنتشي أفريقيا يواجه طموحات البنك الأهلي

احتفلي مع أسرتك بشم النسيم.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالرمان والليمون

فيديو

فتاك| اعتراف خطير من شركة لقاح أسترازينكا.. وطبيب يكشف الحقيقة

آمال ماهر تجري بروفاتها الأخيرة استعدادا لحفل الغد في جدة

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ