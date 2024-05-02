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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ: عمال مصر أساس الدولة للانطلاق إلى الجمهورية الجديدة

عمال مصر
عمال مصر

أشاد عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس السيسي التي تجلت في تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، لافتا الي أن الرئيس يبذل مجهودات كبيرة للنهوض بمصر، ودعم عمالها وفق رؤية تنموية شاملة وخطة واضحة للجمهورية الجديدة، وفي مختلف مواقع العمل والمشروعات التنموية والخدمية، التي تنفذها الدولة، في إطار مسيرة التنمية الشاملة.

عمال مصر أساس الدولة

 

وأضاف “أبو عايشة” في تصريح لـ"صدى البلد"، أن عمال مصر أساس الدولة وعمادها نحو الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة، والمحرك الرئيسي نحو التنمية الشاملة والمستدامة، فضلا عن كونهم يمثلون سلاح الدولة الاقتصادي، فهم مصدر الإنتاج، وقاعدة ‏البناء نحو مستقبل أفضل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القيادة السياسية وضعت تشريعات لصالح العامل، لأنها تؤمن بأن العمل هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة لمصر حيث أن عمال مصر أحد الركائز المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها، كانوا ولا زالوا وسيظلوا بناة هذا الوطن، مثمنا دورهم وما يقدمونه من إسهامات وجهد في شتى ربوع مصر، مطالبًا بتعزيز دعمهم ومساندتهم، من أجل استكمال النهضة الشاملة، والارتقاء بالوطن وبناء مستقبل أفضل.

توجيهات السيسي لدعم عمال مصر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق إعانات الطوارئ للعمال.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في الاحتفال بعيد العمال، بمجمع هاير الصناعي بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.

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