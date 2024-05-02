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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية عن توجيهات السيسي: دعم وتقدير من القيادة السياسية لعمال مصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ايدت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب توجيهات الرئيس السيسي بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، قائلة:" ورقة رابحة تستهدف رعاية عمال مصر وإعانتهم".

واضافت “العسيلي” لـ"صدى البلد"، أن  العمال هم نواة أي عمل ناجح واللبنة الأولى في أي إنجاز تحققه أي مؤسسة داخل الدولة، ودعم الرئيس السيسي لهم وتخصيص عيد يجسد احترام الدولة وتقديرها لما يقدمه عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة، مؤكدة أن كفاءة وقوة العامل المصري في كافة المجالات يجعلهم شركاء للوطن في كل النجاحات.

تحقيق التنمية والنهوض بالاقتصاد المصري

وثمنت عضو مجلس النواب جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية لدعم عمال مصر وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، تقديرًا لجهودهم في دعم مجهودات الدولة نحو تحقيق التنمية والنهوض بالاقتصاد المصري، رغم الظروف والأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، فعبروا بالبلاد من مرحلة مواجهة التحديات إلى مرحلة الاستقرار ثم البناء والتنمية المستدامة والإنتاج.

توجيهات السيسي لدعم عمال مصر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق إعانات الطوارئ للعمال.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في الاحتفال بعيد العمال، بمجمع هاير الصناعي بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.

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