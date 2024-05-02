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برلمان

حزب «المصريين»: توجيهات السيسي برفع الحد الأدنى لصندوق الطوارئ انحياز جديد للعمال

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا

ثمّن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح المجمع الصناعي «هاير - مصر» صديق البيئة، بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا أن كلمة الرئيس حَملت رسائل إيجابية لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة أنه يخاطب الجميع من أحد أكبر القلاع الصناعية التي تم انشاؤها في فترة زمنية قصيرة، وهو ما يحمل دلالة خاصة تؤكد نجاح سياسة الدولة الجديدة في التعامل مع المستثمرين.

وقال ”أبو العطا“ خلال تصريحات له على هامش المشاركة في الافتتاح، إن رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاح اليوم بمثابة دعوات تحفيز وطمأنة للمستثمرين المصريين والأجانب بأن ملف الاستثمار تحت رعايته، وهو دائم الحرص على متابعة ما يتم على أرض الواقع، فضلًا عن حرصه الدؤوب على حضور الافتتاحات من أرض الواقع لمتابعة ما تم من إنجاز، وهو ما يعكس اهتمامه بملف التصنيع بشكل عام الذي يُعد رهان جديد في الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن القرارات التي سبق وصدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي تتجلى اليوم على أرض الواقع، وتعكس جدية ومصداقية الدولة في تمكين القطاع الخاص وزيادة حكم إشراكه في المشروعات المختلفة، ومساندة قطاع الإنتاج والتصدير بشكل كبير، ومنح المزيد من التيسيرات والتسهيلات وإزالة أية معوقات تواجه المستثمرين.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن رسائل الرئيس خلال افتتاح المجمع الصناعي «هاير - مصر» يعكس قدرة المصريين على تحويل المحنة إلى منحة لصالح الاقتصاد المصري، ويدلل على قوة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، وقوة العامل المصري وبراعته وقدرته على تقديم مزيد من الإبداع في ظل ظروف مواتية لذلك، وهو بالفعل ما تم على أرض الواقع.

وأشار ”أبو العطا“ إلى أن توجيه الرئيس السيسي إلى رئيس الوزراء بزيادة الحد الأدنى لإعانات صندوق الطوارئ للعمال ليصل إلى 1500 جنيه، بعد أن كان 600 جنيه، انحياز جديد من القائد إلى العمال أبناء الشعب المصري، الذين يمثلون سواعد النهضة الصناعية التي نحن بصددها اليوم، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الامتيازات للعمال، خاصة بعد توجيهات الرئيس لأطراف العمل بمناقشة مختلف القضايا والتشريعات التي تخص العمل والعمال على نطاق أشمل ويأتي على رأس هذه القضايا مشروع قانون العمل.

واختتم: «افتتاح المجمع الصناعي هاير مصر بمثابة هدية الدولة للعمال في عيدهم خاصة أنه يوفر أكثر من ثلاثة آلاف فرصة عمل على أرض مصر، فضلًا أنه يؤكد مدى كفاءة العامل المصري، لا سيما أن شركة هاير واحدة من أسرع العلامات التجارية نموًا فى مجال الأجهزة المنزلية المحلية منذ دخولها أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، ويعد إنشاء هذا المجمع نقطة انطلاق هامة من الأيادي المصرية إلى الأسواق العالمية».

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