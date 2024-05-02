السفارة الإيرانية بلبنان توجه طلبا غريبا لأمريكا || تفاصيل

دعت السفارة الإيرانية لدى لبنان أمريكا الي ضرورة تغيير اسم الكونجرس الأمريكي الي الكنيست الأمريكي حيث قالت "من الأجدى تغيير اسم الكونجرس الأمريكي ليصبح "الكنيست" الأمريكي" .

ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية التغريدة التي نشرتها السفارة عبر منصة اكس والتي أشار فيها الي "خنق أصوات الأميركيين المتضامنين مع غزة وإصدار مشاريع قوانين تغطي قمعهم و إقرار حُزم مساعدات عسكرية ومالية متعددة لإسرائيل من حساب الشعب الأميركي ودافعي الضرائب و تهديد المنظمات الدولية إن فكرت بإدانة مسؤوليين اسرائيليين بجرائم حرب وغير ذلك الكثير من الخدمات التي يقدمها الكونغرس الأميركي ب"إخلاص" لصالح هذا الكيان".

جدير بالذكر أن الجامعات الأمريكية تعيش حالة من الحراك الرافض للعدوان الإسرائيلي البشع علي قطاع غزة والتي تشهده الدولة الفلسطينية منذ أحداث السابع من اكتوبر الماضي وحتي الان؛ وراح ضحيته عشرات الآلاف من الفلسطينين مابين جرحي وشهداء ناهيك عن تدمير البنية التحتية الفلسطينين