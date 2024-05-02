"المعلمين" : كلمة الرئيس رسالة تقدير لكل يد عاملة تبنى من أجل الوطن

ثمن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، قرارت الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى أعلنها اليوم في احتفالية عيد العمال، بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره، وزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيهاً إلى 1500 كحد أدنى للعامل، وقيام وزارة العمل بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج .

وأوضح نقيب المعلمين خلال مشاركته فى احتفالية عيد العمال، أن كلمة الرئيس السيسي، بتحية كل عمال مصر في عيدهم، هى رسالة محبة وعرفان من قائد سفينة الوطن وصاحب نهضة مصر الحديثة تقديرا لكل وطنى متفانى فى سبيل بناء مصر الجديدة .

وأكد نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن المصريين بكل فئاتهم يقفون صفقا واحدا خلف الرئيس السيسي لتحقيق الاستقرار والتقدم والرقي.