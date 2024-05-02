عمال مصر في عين الرئيس السيسي .. نواب : تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق إعانات الطوارئ يعزز مكانتهم

نواب البرلمان عن توجيهات السيسي:

رسائل طمأنة على مستقبل العمال

يعكس حرصه علي حماية حقوقهم

دعم وتقدير ورعاية من القيادة السياسية لعمال مصر

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، بتوجيهات الرئيس السيسي التي تجلت في تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، مؤكدين أنها تعزز من مكانة العمال المصريين ويضمن حقوقهم وتؤكد كونهم أساس الدولة وعمادها نحو الانطلاق الي الجمهورية الجديدة.

أشاد عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس السيسي التي تجلت في تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، لافتا الي أن الرئيس يبذل مجهودات كبيرة للنهوض بمصر، ودعم عمالها وفق رؤية تنموية شاملة وخطة واضحة للجمهورية الجديدة، وفي مختلف مواقع العمل والمشروعات التنموية والخدمية، التي تنفذها الدولة، في إطار مسيرة التنمية الشاملة.

عمال مصر أساس الدولة



وأضاف “أبو عايشة” في تصريح لـ"صدى البلد"، أن عمال مصر أساس الدولة وعمادها نحو الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة، والمحرك الرئيسي نحو التنمية الشاملة والمستدامة، فضلا عن كونهم يمثلون سلاح الدولة الاقتصادي، فهم مصدر الإنتاج، وقاعدة ‏البناء نحو مستقبل أفضل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ الي أن القيادة السياسية وضعت تشريعات لصالح العامل، لأنها تؤمن بأن العمل هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة لمصر حيث أن عمال مصر أحد الركائز المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها، كانوا ولا زالوا وسيظلوا بناة هذا الوطن، مثمنا دورهم وما يقدمونه من إسهامات وجهد في شتى ربوع مصر، مطالبًا بتعزيز دعمهم ومساندتهم، من أجل استكمال النهضة الشاملة، والارتقاء بالوطن وبناء مستقبل أفضل.

وفي السياق ذاته، ايدت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب توجيهات الرئيس السيسي بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، قائلة:" ورقة رابحة تستهدف رعاية عمال مصر وإعانتهم".

وأضافت “العسيلي” لـ"صدى البلد"، أن العمال هم نواة أي عمل ناجح واللبنة الأولى في أي إنجاز تحققه أي مؤسسة داخل الدولة، ودعم الرئيس السيسي لهم وتخصيص عيد يجسد احترام الدولة وتقديرها لما يقدمه عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة، مؤكدة أن كفاءة وقوة العامل المصري في كافة المجالات يجعلهم شركاء للوطن في كل النجاحات.

تحقيق التنمية والنهوض بالاقتصاد المصري

وثمنت عضو مجلس النواب جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية لدعم عمال مصر وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، تقديرًا لجهودهم في دعم مجهودات الدولة نحو تحقيق التنمية والنهوض بالاقتصاد المصري، رغم الظروف والأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، فعبروا بالبلاد من مرحلة مواجهة التحديات إلى مرحلة الاستقرار ثم البناء والتنمية المستدامة والإنتاج.

كما، أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال احتفالية عيد العمال بعثت برسائل طمأنة لعمال مصر بشأن مستقبلهم وحياتهم المهنية، وأنهم سواعد مصر التي تتكأ عليهم لصنع دولة حديثة متقدمة.

صندوق إعانات الطوارئ للعمال



وأشادت"حارص" في تصريحات لها اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي لدعم عمال مصر والتي جاء أبرزها زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 الـ 1500جنيه كحد أدني للعامل.

وثمنت توجيه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء م قانون العمل ، مشيرا إلى أنه يعزز من مكانة العمال المصريين ويضمن حقوقهم، إضافة إلى توجيه الرئيس بدمج ذوي الهمم في سوق العمل وزيادة معدلات تشغيلهم.

كما أشادت عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، وإنشاء مركز تدريب متكامل لتنمية مهارات الشباب وفقا للمعايير العالمية، والعمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه من مهارات، فضلا عن إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

ومن جانبه، قال النائب محمود البرعي ، عضو مجلس النواب ، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق إعانات الطوارئ للعمال يعكس حرصه على دعم العمال وحماية حقوقهم، والتوجيه الدائم بتوفير الحماية الاجتماعية وحياة كريمة لهم.



وأكد البرعي الذي شارك في احتفالية عيد العمال اليوم ، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أن عبد العمال تحل ذكراه اليوم ويتزامن مع ما تشهده مصر من بناء وتنمية وتعمير وإنجازات ضخمة في كافة المجالات مشيدا بدعم الرئيس السيسي الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمارات الأجنبية وفتح أسواق جديدة لها، بالإضافة إلى دعم الصناعات الوطنية، من بينها مصانع الغزل والنسيج بقيمة 2 مليار جنيه.



وأشاد البرعي بالجهود الكبيرة التي يبذلها وزير القوي العاملة حسن شحاتة من أجل توفير آلاف فرص العمل للمواطنين وحرصه علي حقوق العمالة المصرية بالداخل والخارج للتيسير علي المواطنين الراغبين في العمل، ومشيدا بجهود الدكتور محمد النحاس مدير الاتصال السياسي بالوزارة، والذي كلفه الوزير بحل مشكلات العمال التي تصل إلي أعضاء مجلس النواب حيث يبذل مجهودات كبيرة باعتباره حلقة الوصل بين الوزارة والنواب.

وأكد البرعي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره سيساهم في حل العديد من المشكلات التي تواجه العمال.