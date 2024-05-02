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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"هيئة الاستشعار من البعد": خدماتنا ومخرجاتنا تهدف لدعم جهود التنمية المستدامة بمصر

صدى البلد

أكد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء الدكتور إسلام أبوالمجد، أهمية الخدمات والمُخرجات التي تقدمها الهيئة، والتي تهدف لدعم جهود التنمية المستدامة في مصر وتعزيز المنظومة البحثية.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة بالمحاضرة التي نظمها المجمع العلمي المصري برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل وأمانة الدكتور محمد الشرنوبي، والتي جاءت بعنوان "الفضاء والاستشعار من البُعد في مصر: بين الواقع والمأمول".


وأشار رئيس الهيئة إلى التجربة المصرية الرائدة بمجال الفضاء والاستشعار من البعد بدءًا من الريادة المصرية بقارة إفريقيا مرورًا بالأطر والأسلوب الأمثل لتحقيق عائد اقتصادي وريادي على مستوى القارة، وصولًا إلى التطورات المصرية في بناء الأقمار الصناعية وتشغيلها والاستفادة من بياناتها.


ولفت إلى إمكانيات التعاون بهذا المجال على المستوى المحلي والقاري، وعرض تصوره لما يمكن أن تحققه هذه التكنولوجيات المتطورة في المستقبل، منوهًا بأن هذه المحاضرة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي بأهمية الفضاء والاستشعار من البُعد في مصر، وإبراز الإنجازات المصرية المُتميزة في هذا المجال، كما تُساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات على المستويين المحلي والقاري.

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