محافظ الإسكندرية يوجه بمتابعة الرصف ورفع كفاءة شبكة الإنارة في المنتزة

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف ، رؤساء الأحياء بمتابعة أعمال مشروعات رصف شبكة الطرق وإزالة التعديات علي حرم الطريق لتسهيل سير المشاة والمركبات .



وتنفيذا لتعليمات المحافظ ، تابعت إدارات حي ثان المنتزة أعمال تمهيد طريق ملك حفني السياحي ، والذي يعد من أهم الطرق و مشروعات البنية الأساسية كأحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية ، كما تم ازالة 27 حالة اشغال متنوعة الحواجز بميدان المندرة بنطاق الحي وتيسير الحركة .



وفي سياق متصل ، واصلت إدارة الكهرباء بحي ثان المنتزة رفع كفاءة شبكة الإنارة وتركيب 14 كشافات ليد بدلا من التالفة وصيانة وإنارة 70 عامود ليد بطريق المزرعة النموذجية وشارع المعمورة السياحي ، وصيانة وإنارة 120 عامود ليد بشارع الملك حفني السياحي ، وإجراء الصيانة الدورية لشبكة الإنارة بشارع بورسعيد بمنطقة المعمورة البلد وإصلاح الكابلات و الشبكات الأرضية بنطاق الحي لزيادة الإضاءة العامة من اجل راحة المواطنين.