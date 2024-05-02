وزارة الرياضة تنفذ برنامجًا سياحيًا للشباب المشارك بالملتقى الدولي للإبداع والابتكار

ذكرت وزارة الشباب والرياضة أنه تم تنظيم برنامج سياحي للوفود المشاركة من شباب العالم بالنسخة الثانية لملتقى الشباب الدولي الثاني للإبداع والابتكار بالذكاء الاصطناعي المقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة شباب 32 دولة بإجمالي 125 باحثًا ومبتكرًا.



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الخميس/ - أنه في ختام فعاليات الملتقى تم تنظيم برنامج سياحي تضمن زيارة منطقة الأهرامات، وسقارة وأبو الهول، بالإضافة إلى رحلة نيلية وجولات حرة بمنطقة وسط القاهرة، مما لاقى استحسان الشباب خاصة أن نهر النيل أسطور خالدة شاهدة على عظمة الأرض، وسر الحياة لمصر والدول التي يمر بها.

