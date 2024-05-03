فنانة لبنانية.. بجرأتها سرقت قلب الفنان محمد رجب بعد تمثيلهما معًا

ظهر الفنان محمد رجب برفقة الفنانة دانا حلبي خلال حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق .

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ويجمع محمد رجب بـ دانا حلبي قصة حب جديدة نشأت منذ مشاركتها معه في مسلسل الونش .

دانا حلبى هي مغنية لبنانية قدمت العديد من الأغانى أبرزها "أنا دانا"، "بص عليا"، "الورد الجورى"، لبنانى مصري، واتجهت للتمثيل وشاركت في أعمال "الهيبة – الحصاد"، "حرملك"، "ببساطة"، "دورة جونية جبيل"، وأفلام "بالغلط"، "بغمضة عين"، "المهراجا"، "فلفل أبيض" ومسلسل " العين بالعين" مع سيرين عبد النور ورامى عياش .

وخاضت دانا حلبى تجربة التمثيل في مصر عبر مسرحتين خلال العامين الماضيين الأولى بعنوان "هابى نيو ير" بمشاركة بيومى فؤاد،محمد عبد الرحمن، محمد أنور، كريم عفيفى، شيماء سيف، طرابلسة النجوم بيومي فؤاد وشيماء سيف وإخراج مجدى الهوارى، و"عائلة تس" مسرحية"عائلة تس"، بطولة بيومى فؤاد ومصطفى خاطر ومحمد سلام وسليمان عيد وشيماء سيف وأوس أوس ومصطفى البنا الشهير بسعفان وإخراج أوتاكا.

نشر الممثل المصري محمد رجب صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ب ستايل شبابي جديد.

حرص رجب على الظهور بمظهر جديد شبابي بألوان صيفية مبهجة ، حيث ارتدى چاكيت باللون الموڤ الفاتح مع سكارف بنفس اللون ممزوجه بنقوشات زرقاء.

من الناحية الجمالية ظهر بتسريحة شعر مصبوغ باللون الاسود مع دقن باللون الابيض.