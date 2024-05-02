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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب يشارك فى احتفالية شباب العمال

صدى البلد

شارك اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة الاحتفالية الخاصة بعيد العمال مع الشباب من العمال بمختلف المجالات وذلك علي هامش الاحتفال باليوم العالمي لعيد العمال والتي نظمها الاتحاد العام لشباب العمال بمصر.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تقديره لعمال مصر بجميع المجالات وما يقدمونه من أعمال يساهمون من خلالها في عملية التنمية والانتاج في وطننا الحبيب مصر.

مشيرا إلى انه بفضل جهود عمال مصر المخلصين الذين يواصلون الاجتهاد والعمل من اجل إعلاء ورفعه الوطن وتحقيق التنمية الشاملة  والمستدامة في جمهوريتنا الجديدة بقيادة فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

واختتم الدكتور أشرف صبحي حديثه في احتفالية اليوم العالمي للعمال والذي نحتفل في مصر به  اول شهر مايو من كل عام ، موجها حديثه لكافة عمال مصر  بانه بكم  وبعملكم  نبني ونصنع مستقبل  وطننا الكبير مصر  وستظل رايه مصر خفاقة قوية  .

وبكلمه العميد وسام صبري المدير التنفيذى للحملة  الرسمية لرئيس الجمهورية والذي عبر عن سعادته بالتواجد في تلك الاحتفالية والتي تحمل الاعتراف بالدور الكبير والقوي لعمال مصر بجميع المجالات ، موضحا ان العمل هو أساس لازدهار أي دولة وهو الدور الذي يقوم به بجدارة عمال مصر كما نوه الي الدعم الكبير  للسيد رئيس الجمهورية لكافة عمال مصر علي جميع المستويات .

من جانبه توجه عبد العزير سمير  رئيس الاتحاد العام لشباب العمال بالتحية والتقدير لوزير الشباب والرياضة علي دعمه المتواصل للاتحاد ، ولدعمه ايضاً لجميع الكيانات الشبابية والتي نشأت وتواجدت بقوة وكثافة خلال الفترات الماضية.

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