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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جامعة إيموري الأمريكية تواجه تحقيقًا فيدراليًا بشأن التمييز ضد المسلمين

صدى البلد

في تقرير حصري لصحيفة الجارديان، تم الكشف عن أن جامعة إيموري تخضع لتحقيق من قبل الحكومة الأمريكية بسبب التمييز المزعوم ضد الطلاب من أصول فلسطينية أو مسلمة أو عربية. التحقيق، الذي بدأ بموجب الباب السادس من قانون الحقوق المدنية، يتبع شكوى من 18 صفحة تم تقديمها نيابة عن الطلاب المتضررين.

وتزعم الشكوى، التي قدمها مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية بجورجيا (Cair-GA)، ولجنة فلسطين القانونية، وجود "بيئة معادية" للطلاب من أصل فلسطيني ومسلم وعربي. وقد تم تقديم شكاوى مماثلة ضد جامعات أمريكية أخرى، بما في ذلك جامعة كولومبيا، وروتجرز، وجامعة ماساتشوستس-أمهرست، وجامعة نورث كارولينا-تشابل هيل.

يقع فرع جامعة إيموري التابع لمنظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين (SJP) في قلب الجدل، مع وقوع حوادث تمييز مزعومة تستهدف أعضائه. تفاصيل الشكوى حالات المضايقة والتحقيق والترهيب اللفظي الموجه لأعضاء SJP. تضمنت إحدى الحوادث قيام أحد الخريجين باستقصاء أعضاء منظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين على LinkedIn والحث على طردهم من الجامعة.

وتسلط الشكوى الضوء أيضًا على لقاء بين الطلاب ومسؤول جامعي، أندريا هيرشاتر، حيث تم مساواة الدفاع عن الحرية الفلسطينية بالإرهاب. وتعلقت حادثة أخرى بعبارات مهينة لطالب فلسطيني يرتدي الزي التقليدي.

ويأتي التحقيق الفيدرالي وسط مخاوف أوسع نطاقًا بشأن التمييز والمضايقات التي تستهدف الطلاب الفلسطينيين والمسلمين والعرب في الجامعات الأمريكية. تؤكد المنظمات التي تقف وراء الشكاوى على حاجة الجامعات إلى معالجة التحيز وإنشاء بيئات شاملة لجميع الطلاب.

يتضمن تقرير الجارديان بيانات من الطلاب المتأثرين وممثلي المنظمات المشاركة في تقديم الشكاوى. وأعربوا عن إحباطهم من استجابة الجامعة لحوادث التمييز، ويأملون أن يؤدي التحقيق إلى تغيير ملموس.

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