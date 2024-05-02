نائب رئيس جامعة الأزهر يشارك في المؤتمر الدولي لمعامل التأثير العربي بأبوظبي

يشارك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، يرافقه الدكتور أحمد الشافعي، مسئول ملف التصنيف الدولي بمكتب التمييز الدولي بالجامعة، في فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لمعامل التأثير العربي الذي تنظمه جامعة أبو ظبي على مدار ثلاثة أيام تحت شعار: «النشر العلمي وتحديات الذكاء الاصطناعي».



وصرح الدكتور محمود صديق بأن التقدم العلمي الكبير الذي شهدته جامعة الأزهر على جميع المجالات العلمية وحرصها على ربط البحث العلمي بسوق العمل، أصبح محور ارتكاز للجامعة يؤكد أنها ماضِية في طريقها الصحيح نحو الريادة والتقدم في مختلف التصنيفات المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف صديق أن تصنيف التايمز الأخير حصلت خلاله جامعة الأزهر على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية الحكومية، إضافة لتقدم جامعة الأزهر في تصنيفQS العالمي الأخير في سبعة مجالات علمية جديدة.

وأكد أن فضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة يولي ملف النشر العلمي والذكاء الاصطناعي اهتمامًا كبيرًا خلال المرحلة المقبلة؛ إيمانًا بأهمية ذلك الملف المهم والحيوي في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.