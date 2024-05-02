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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ملياردير حفل الزفاف الأسطوري بالأهرامات يختار مصر للطيران للسفر برفقة المدعوين.. صور

مصر للطيران
مصر للطيران

في واقعة استثنائية وحدث كان محط أنظار مواقع التواصل الاجتماعي والصحف حول العالم خلال الأيام الماضية وهو حفل زفاف الملياردير الأمريكي من أصل هندي أنكور جين على قرينته عارضة الأزياء الشهيرة أريكا هاموند، حظى الناقل الوطني مصر للطيران بالعديد من الإشادات لاختيار العروسين السفر عليها قادمين من جنوب أفريقيا على متن رحلة خاصة رقم MS3250 بأحدث طائرات الشركة من طراز A320Neo إلى مصر للاحتفال بزفافهما في عدد من الأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة بحضور المقربين من المدعوين والأصدقاء وعدد من الشخصيات البارزة.

وقد لاقت مشاهد العروسين داخل الطائرة والتي تعد أول مراسم حفل الزفاف استحسان كبير من رواد التواصل الاجتماعي، حيث التقطت للعروس في الفيديو لحظة ظهورها الأول على متن الطائرة مرتدية الفستان الأبيض، وسط حماس الحضور من المدعوين الموجودين على متن الطائرة وعددهم نحو 80 راكباً، ليبدأ بعدها دخول العروس إلى ممر الطائرة واستعراض صديقاتها لملابسهن من الفساتين المخصصة لحفل الزفاف.

وقد بذلت الشركة الوطنية جهوداً كبيرة في استيعاب وتوفير كافة طلبات ركاب الرحلة وانهاء إجراءات وصولهم إلى مصر، حيث حظت مصرللطيران بثقة العميل وكانت اختياره الأول من بين العديد من خطوط الطيران الأخرى داخل القارة لما تقدمه من رفاهية السفر وما تتمتع به من سمعة طيبة حول العالم.

 

 

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