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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متظاهرون مؤيدون لفلسطين يدعون لحظر إسرائيل من أولمبياد باريس

صدى البلد

اجتمع مئات المتظاهرين في مقر اللجنة المنظمة في باريس، مطالبين بفرض قيود على مشاركة إسرائيل في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في باريس عام 2024. وقارن المتظاهرون الإجراءات الصارمة المفروضة على الرياضيين الروس، الذين يضطرون إلى المنافسة تحت علم محايد بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وفقا للأسوشيتد برس، فإن المطالبة بفرض قيود على مشاركة إسرائيل تنبع من أعمالها العسكرية في غزة، والتي يدينها المتظاهرون باعتبارها انتهاكًا لحقوق الإنسان. ويجادلون بأن وجود إسرائيل في الألعاب الأولمبية يجب أن يكون مشروطًا بعقوبات مماثلة مفروضة على روسيا وبيلاروسيا، مما يشير إلى الرغبة في المساواة في المعاملة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.

وعبّر نيكولا شاهشاهاني، ممثل المجموعة الناشطة الأوروبية الفلسطينية، عن مشاعر المتظاهرين، مشيرًا إلى الإجراء السريع الذي تم اتخاذه ضد روسيا وبيلاروسيا بعد الغزو، مع مقارنته بالتساهل الملحوظ تجاه إسرائيل. وأكد على خطورة الأمر، مشددًا على ضرورة قيام اللجنة الأولمبية الدولية بإعادة تقييم موقفها بشأن مشاركة إسرائيل.

أثار دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسماح للرياضيين الإسرائيليين بالمنافسة تحت علمهم الوطني على الرغم من الصراع في غزة، الجدل. أثار تأكيد ماكرون أن إسرائيل ترد على الهجمات الإرهابية بدلاً من التحريض على العدوان جدلاً بين المتظاهرين والمراقبين على حد سواء.

وتأتي المظاهرات في باريس في أعقاب موجة من النشاط المؤيد للفلسطينيين في الجامعات في فرنسا، حيث نظم الطلاب احتجاجات ومحاولات احتلال. وتسلط الاشتباكات الأخيرة بين الفصائل المؤيدة للفلسطينيين والمؤيدة لإسرائيل الضوء على التوترات المتزايدة المحيطة بهذه القضية.

 

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