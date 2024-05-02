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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للمرأة يهنئ سيدات مصر العاملات المكرّمات من الرئيس باحتفالية اليوم

السيسي
السيسي

يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بخالص التهانى الى سيدات مصر العاملات اللاتى كرمهن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم خلال احتفالية عيد العمال.


وعبرت مايا مرسى عن فخرها بهذه التكريمات لسيدات مصر العاملات العظيمات اللاتى تميزن في عملهن وكافحن و أثبتن كفائتهن حتى حصلن على تكريم من رئيس الجمهورية اليوم  ، مؤكدة أن هذا التكريم يعد مصدر إلهام وقدوة للعديد من السيدات ، متمنية لهن دوام النجاح والتوفيق.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم فعاليات احتفالية عيد العمال بمجمع «هايير مصر» الصناعي للأجهزة الكهربائية، بمدينة العاشر من رمضان.


وشهد الاحتفال تكريم عددًا من الرموز العمالية بمختلف المحافظات تكريمًا لدورهم ، من بينهم ، السيدة منى السيد السيد حبيب، أول امرأة على مستوى التنظيم النقابي، وتشغل منصب أمين عام النقابة العامة للعلوم الصحية..وولاء فرج عطا الله حسين أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البري، ومثلت المرأة في الاجتماع الإقليمي للجنة الشباب بتونس .. ورحاب على حسن علي تميزت بكفاحها الدائم منذ عام 2010 كسائقة مهنية على جميع وسائل النقل.

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