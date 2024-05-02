أصبح عبئا علينا .. الإسرائيليون يطالبون نتنياهو وحكومته بالاستقالة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "أصبح عبئا على إسرائيل... الإسرائيليون يطالبون نتنياهو وحكومته بالاستقالة".

"لقد بات عبئا على إسرائيل".. هكذا وصف الإسرائيليون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نتيجة عجز زعيم الحكومة المتطرفة عن تحقيق أهداف العدوان على قطاع غزة وكذلك فشله في الإفراج عن المحتجزين في القطاع المحاصر.

وفي أحدث استطلاعات الرأي الإسرائيلية، طالب أكثر من نصف الإسرائيليين نتنياهو بالاستقالة والرحيل عن الحكم بسبب الفشل الذي مُنيت به إسرائيل في غزة، كما طالب 48% من الإسرائيليين وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان بالاستقالة أيضا، نتيجة الهزائم التي مُني بها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

السياسة المتهورة لنتنياهو في غزة واهتمامه بالمكاسب الشخصية على حسب الإفراج عن المحتجزين دفعت الإسرائيليين إلى الخروج في مظاهرات يومية تطالب بإقالة ما يصفونه بـ"العبء الإسرائيلي"، كما يدعون أيضا إلى إجراء انتخابات مبكرة وإنقاذ إسرائيل من هزائمها.

