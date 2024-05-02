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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمد إبراهيم: فساد 4 سنوات بالإسماعيلي لا يتم إصلاحه في 6 أشهر

صدى البلد

قال حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي إن الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال لا يصلح فساد 4 سنوات بقلعة الدراويش فى 6 أشهر فقط، حيث نعمل فى ظل إيقاف القيد وبالامكانيات المتاحة حاليا.

وأوضح حمد إبراهيم خلال تصريحات إذاعية ببرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا "الفريق لا يمتلك مهاجما صريحا حيث عاد باسم مرسى للفريق مؤخرًا ولكن لم يكن جاهزا للمشاركة فى المباريات ومجلس الإدارة الحالى يعلم الصعوبات التى تواجه الجهاز الفنى ".

وتابع " الفريق يقدم مباريات جيدة ولكن هذا الأمر لابد ان يكون بنتائج إيجابية أيضا، حيث نحتاج للفوز فى مباراتين وسوف نشاهد اداء مختلفا".

وأشار حمد إبراهيم "وقعنا عقوبة مالية كبيرة على محمد نصر لاعب الفريق عقب تعرضه للطرد أمس أمام الأهلى، حيث إن اللاعب لم يمتلك الخبرات وحماس الشباب دفعه للاعتراض على الحكم ".  

واختتم حمد إبراهيم حديثه "الجهاز الفنى حاليا بقيادة إيهاب جلال يعمل على تحقيق الفوز فى مواجهة فاركو القادمة بسبب تقارب مراكز الفريقين بجدول ترتيب المسابقة ".

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