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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة لهنا جودة: مصر تدعمك وتقف خلفك وننتظر منك تتويجا أولمبيا

صدى البلد

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم بلاعبة وبطلة المنتخب المصري هنا جودة اليوم بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي.


وتوجه وزير الرياضة بحديثه مع بطلة المنتخب المصري لتنس الطاولة هنا جودة أننا هدفنا بالتعاون مع الأسرة من أجل بناء شخصية البطل ونقف خلفك وندعمك في جميع الأوقات، مضيفا أن مستقبلك الرياضي سيكون مشرقا  لكي خاصة وأنتي ما زلتي صغيرة وأمامك الكثير لتحقيقه علي المستوي الرياضي.


ومن جانبها أكدت هنا جوده أنها تبذل أقصى ما بوسعها في التدريب خاصة في ظل الدعم الكبير واللامحدود من وزارة الرياضة من أجل تحقيق أفضل النتائج للمنتخب المصري لتنس الطاولة.

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