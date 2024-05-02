الولايات المتحدة تتهم روسيا باستخدام الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا وتفرض عقوبات عليها

اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية روسيا رسميا بانتهاك الحظر الدولي على الأسلحة الكيميائية خلال غزوها لأوكرانيا.

ويأتي هذا الاتهام إلى جانب العقوبات التي تستهدف أكثر من 280 فردًا وكيانًا مرتبطين بالقاعدة الصناعية العسكرية الروسية والنظام المالي.

وفقا لأكسيوس، أشار بيان وزارة الخارجية إلى استخدام روسيا المزعوم للكلوروبيكرين ضد الجنود الأوكرانيين، وهو عامل اختناق يسبب تهيجًا شديدًا في الجهاز التنفسي والعين والجلد. ويزعم أن استخدام مثل هذه المواد الكيميائية، المحظورة بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، يهدف إلى طرد القوات الأوكرانية من المواقع المحصنة.

أدانت الولايات المتحدة تصرفات روسيا، وقارنتها بحوادث سابقة شملت تسميم أفراد مثل أليكسي نافالني وعائلة سكريبال.

وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على كيانات وأفراد متورطين في شراء مواد لبرامج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الروسية، في حين استهدفت وزارة الخارجية كيانات حكومية روسية وشركات مرتبطة بهذه البرامج.

ونفت روسيا هذه الاتهامات، ووصفها المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأنها "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق". ومع ذلك، فإن الغزو الروسي لأوكرانيا يعتبر بالفعل انتهاكا للقانون الدولي.

إضافة إلى ذلك، تزعم التقارير الأخيرة الصادرة عن المسؤولين الأوكرانيين والأمريكيين أن روسيا استهدفت المدنيين في أوديسا باستخدام الذخائر العنقودية، وهو انتهاك محتمل للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب محتملة.