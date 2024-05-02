عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تتهم روسيا باستخدام الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا وتفرض عقوبات عليها

صدى البلد

اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية روسيا رسميا بانتهاك الحظر الدولي على الأسلحة الكيميائية خلال غزوها لأوكرانيا. 

ويأتي هذا الاتهام إلى جانب العقوبات التي تستهدف أكثر من 280 فردًا وكيانًا مرتبطين بالقاعدة الصناعية العسكرية الروسية والنظام المالي.

وفقا لأكسيوس، أشار بيان وزارة الخارجية إلى استخدام روسيا المزعوم للكلوروبيكرين ضد الجنود الأوكرانيين، وهو عامل اختناق يسبب تهيجًا شديدًا في الجهاز التنفسي والعين والجلد. ويزعم أن استخدام مثل هذه المواد الكيميائية، المحظورة بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، يهدف إلى طرد القوات الأوكرانية من المواقع المحصنة.

أدانت الولايات المتحدة تصرفات روسيا، وقارنتها بحوادث سابقة شملت تسميم أفراد مثل أليكسي نافالني وعائلة سكريبال. 

وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على كيانات وأفراد متورطين في شراء مواد لبرامج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الروسية، في حين استهدفت وزارة الخارجية كيانات حكومية روسية وشركات مرتبطة بهذه البرامج.

ونفت روسيا هذه الاتهامات، ووصفها المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأنها "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق". ومع ذلك، فإن الغزو الروسي لأوكرانيا يعتبر بالفعل انتهاكا للقانون الدولي.

إضافة إلى ذلك، تزعم التقارير الأخيرة الصادرة عن المسؤولين الأوكرانيين والأمريكيين أن روسيا استهدفت المدنيين في أوديسا باستخدام الذخائر العنقودية، وهو انتهاك محتمل للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب محتملة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 3 جنيهات وتراجع جديد منتظر|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

تغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه في قضية سب محامي الأهلي.. تفاصيل

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني المقرر انطلاقها 8 مايو بالمدارس

قرار عاجل من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تسريبات بالصوت والصورة.. تفاصيل القبض على الإعلامية حليمة بولند وتبرؤ أسرتها منها

بقرار من الفيفا.. مفاجأة لصالح الأهلي في حالة الفوز بنهائي أبطال أفريقيا

مفاجأة تقلب الموازين| الترجي التونسي مهدد بالاستبعاد من نهائي إفريقيا أمام الأهلي.. تفاصيل

ملياردير حفل الزفاف الأسطوري بالأهرامات يختار مصر للطيران للسفر برفقة المدعوين.. صور

ترشيحاتنا

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

السعودية.. حريق هائل بأحد مصانع الأحبار بالمنطقة الصناعية وتحرك عاجل للسلطات

إمام الحسين: كبار السن يلاقون معاملة تليق بهم في مصر

بعد التوجيهات الرئاسية.. 3 تشريعات مهمة انتصرت للمرأة المصرية في عهد السيسي

وزير الرياضة لهنا جودة: مصر تدعمك وتقف خلفك وننتظر منك تتويجا أولمبيا

رئيس COP28 يترأس وفد الإمارات في اجتماعات وزراء الصناعة لمجلس التعاون بقطر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتعلقت في حبل الغسيل.. سيدة مصرية قررت إنهاء حياتها بعد خناقة مع زوجها

احترس.. 30 سببا لتنميل الأطراف بينها أمراض خطيرة تتطلب العلاج السريع

فوائد فيتامين E والريتنول للبشرة ونصائح الاستخدام .. وتحذيرات خطيرة جدا

رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد إنتهاء زيارته الرسمية إلى تركيا

فيديو

مقتل المليارات في 72 دقيقة فقط.. ماذا لو اندلعت حرب نووية عالمية؟

"أسعار العنب تخض" .. مفاجأة في الأسواق وهذا موعد انخفاضه

حرارة ورياح نهارا وجو بارد ليلا .. توقعات حالة طقس اليوم

زيادة عالمية.. أسعار الذهب اليوم في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ